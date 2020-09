Monica Anisie a anunţat că se poate desfăşura programul after-school

Monica Anisie a fost întrebată, marţi seară, la Digi 24, ce se întâmplă cu programul after-school în unităţile de învăţământ de stat.

În ce condiţii pot copiii să înveţe de acasă. Monica Anisie: "Părintele va trebui să aducă la şcoală o adeverinţă de la medic"

"Aici este vorba de un ordin pe care ministrul Sănătăţii l-a dat înainte de realizarea ordinului comun. Am discutat cu dumnealui să revizuim ordinul respectiv pentru a-l pune în acord cu ceea ce prevede ordinul comun. Prin urmare, se pot desfăşura aceste activităţi. Eu sunt convinsă că domnul ministru va realiza acest ordin, îl va revizui până luni", a declarat Monica Anisie.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că aproximativ 5.000 de copii din şcolile care sunt în scenariul galben sau roşu nu au acces la internet sau la un dispozitiv electronic, dar a afirmat că din 9 septembrie începe distribuţia a 82.000 de tablete.

Monica Anisie a fost întrebată, marţi seara, la Digi 24, câţi elevi din cele 453 de localităţi care se încadrează în scenariul roşu sau galben nu au conexiune la internet sau acces la un dispozitiv electronic.

"Am făcut această verificare. Am discutat cu directorii unităţilor de învăţământ, nu pentru că nu aş fi avut încredere în ceea ce îmi spuneau inspectorii şcolari generali, dar pentru că am dorit să discut şi cu dumnealor, să văd care este starea de spirit în şcolile respective. La momentul acesta sunt 4.925 de elevi. Însă avem şi o veste bună. Din data de 9 septembrie se pot duce tabletele, cele 82.000 de tablete pentru cele trei loturi câştigătoare prin licitaţia pe care a realizat-o ONAC. Nu au fost contestaţii, deci vor fi 82.000 de tablete care vor pleca spre unităţile de învăţământ", a declarat Monica Anisie.