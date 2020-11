Monica Roşu, momente grele în sarcină: "Iubitul meu a avut Covid. Am stat izolată 14 zile"

Monica a intrat în direct la Vorlește lumea, unde a vorbit despre cum decurge sarcina și cum se simte ea în acest moment.

'Sunt însărcinată în șase luni și o săptămână. Crește, amândoi. Nu am pofte, mănânc chiar mai puțin decât înainte. Iar de luat kilograme? Am nouă în plus, așa mi-a arătat la ultimul cântar. Acumulez mai mult după a cincea lună, chiar dacă nu mănânc prea mult.

Am stat izolată 14 zile. Am intrat în contact cu o persoană pozitivă. Iubitul meu a fost pozitiv, eu, negativă. Așa că l-am salutat din capul cărilor. El s-a simțit ca la hotel, eu mai puțin. Dar am vorbit cu medicul, mi-a spus că a trecut perioada critică și mi-a mai spus să nu mă sperii dacă ieu, cumva, virusul', a declarat Monica Roşu.

Cum a aflat că este însărcinată



Monica Roșu a povestit momentul în care a descoperit că este însărcinată.

„A venit în starea de alertă! Mă întorceam de la mare și am avut niște senzații ciudate. M-am dus la farmacie, să iau test. Vlad m-a văzut cu testul. L-am facut, am văzut că au apărut cele două liniuțe. Am rămas singură în baie și nu spuneam nimic. M-am dus cu testul în living, unde mă aștepta. E adevarat? Se pare că da. Asta a fost!

I-am cumpărat căciulița asta frumoasă, iar de nume…ce să spun? Avem o listă de unde o să alegem. Ne vom decide într-un final', a mai declarat Monica Roșu.