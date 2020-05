Nicoleta de la "Mireasă pentru fiul meu" este în culmea fericirii! Cum se simte proaspăta mămică

Viața Nicoletei s-a schimbat complet imediat cu venirea bebeluşului pe lume, un băiețel. Ea și soțul său, Cătălin, un alt concurent al emisiunii, sunt acum cei mai fericiţi părinţi. Aceasta a trecut printr-o cezariană, însă a reușit să se recupereze destul de rapid imediat după aceasta.

"Am născut prin cezariană, și nu, nu pentru că a fost un moft, ci pentru că nu s-a putut natural. Ca și operație nimic de speriat (parerea mea doar), nu am simțit frică asta datorită medicului meu în care am avut încredere și a avut grijă să mă ajute. Ca și recuperare foarte repede s-a întâmplat, sunt bine, nu am avut probleme", a spus Nicoleta în exclusivitate pentru Spynews.ro

Proaspăta mămică este în culmea fericirii şi extrem de emoţionată. Deşi este primul copil, Nicoleta simte că este foarte pregătită pentru creşterea lui.

"Când mi-am văzut băiețelul pentru prima dată, nu pot descrie în cuvinte ceea ce am simțit, este ceva unic, ceva ce nu poți simți foarte des în viață. Soțul meu este cel mai fericit, este grijuliu, atent și foarte implicat în creșterea puiului nostru. Se dedică total pentru noi, pentru viața noastră de familie care acum este împlinită", a mai spus ea.

"Eu m-am adaptat foarte repede, parcă am fost pregătită toată viața pentru asta, îmi ocup timpul doar cu el, sunt total dedicată doar lui și încerc să fiu o mamă potrivită pentru copilul meu. El momentan este cumințel, este bine, alintat, răsfățat din toate părțile bineînțeles, are ceva din amândoi, seamănă atât cu mami cât și cu tati. Ne ocupăm să îi oferim toată dragostea noastră și sperăm ca mulți să aibă parte de acest sentiment", a mai declarat ea în exclusivite pentru Spynews.ro