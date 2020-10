Nicuşor Dan, despre scandalul între PNL şi USR: "Sunt dezbateri uzuale în campaniile electorale"

"Sunt doua lucruri cumva separate. Peste cinci saptamani o sa avem alegeri parlamentare si sunt dezbateri uzuale in campanii. La Bucuresti am avut discutii foarte constructive cu cei din echipa de consilieri PNL si USR-PLUS, am fost azi toti la investirea primarului de la Sectorul 6, nu am niciun fel de emotie legat de majoritatea care va guverna Bucurestiul", a declarat Nicușor Dan la Digi24.

Razboiul electoral dintre PNL si USR a culminat joi cu retragerea sustinerii lui Dominic Fritz, primarul Timisoarei, de catre PNL.

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că acordul negociat luni cu PNL pentru numirea de viceprimari şi vicepreşedinţi ai consiliului local nu a fost onorat de liberali, care s-au retras în ultimul moment.