Nicuşor Dan, negocieri pentru alegeri: "Vor fi discuţii între PNL, USR-PLUS şi PMP"

Deputatul a explicat la Antena 3 că prima susţinere a candidaturii sale pentru funcţia de primar general a venit din partea organizației USR București, urmată de o susținere PMP și culminând cu susținerea PNL.

”Cel mai important este că ceea ce spuneam în urmă cu un an când am intrat în competiția asta că ar fi bine ca opoziția la Gabriela Firea și PSD să aibă candidat unic, dat fiind că vom avea un singur tur s-a întâmplat. Mai întâi a fost un sprijin al USR, a fost un vot în organizația USR București, a fost o susținere aproape formal/informală a PMP și a venit anunțul de joi al lui Ludovic Orban care a propus PNL să susțină candidatura mea independentă, anunț care a simplificat problema. Am vorbit cu Vlad Voiculescu. Violeta Alexandru a făcut această propunere", a menţionat Nicuşor Dan, conform sursei citate.

Mai mult, Nicuşor Dan a afirmat că "urmează ca în săptămână în care urmează să existe discuții între PNL, USR-PLUS și PMP să vedem dacă se ajunge la o formulă comună".

Cât despre posibilitatea formării unei alianţe la nivel naţional, Dan a afirmat că "pentru moment nu este luată în calcul o astfel de variantă".