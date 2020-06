Nicuşor Dan: "Trăim într-un oraş sufocat de poluare"

"Trăim într-un oraș foarte dens, suntem sufocați de poluare. Nu avem un PUZ nou care să stabilească un plan al orașului. Spațiile verzi dispar, devin dintr-odată construibile. Există o dispoziție clară în lege care spune că nu poți transforma spațiul verde și, totuși, asta se face", este de părere Nicușor Dan.

Referitor la clădirile cu bulină din București, Nicușor Dan are o soluție. ”Sunt mai mult de 9000 de clădiri cu risc seismic. Primăria are bani să facă expertizarea, un miliard de euro pe an, dar până acum s-a implicat în chestiuni absolut ridicole. Trebuie expertiză, trebuie un proiect, o administrație serioasă asta ar trebui să facă. E pur și simplu o lene administrativă”, consideră candidatul la primărie.

Când scăpăm de trafic în opinia lui Nicușor Dan

”Trafic are mai multe componente: managementul traficului, trebuie să tragi niște cabluri, să corelezi niște semafoare. Beneficiul este undeva la 10 la sută, spun specialiștii. Trebuie făcute pe tehnologia modernă. A doua componentă este cea de infrastructură, aici investițiile au fost ridicole. A treia, foarte spinoasă, cea a parcărilor. Trebuie să facem acele mari parcări la intrarea în oraș corelate cu transportul public. Șoseaua de centură este o investiție pe care Primăria poate să o ia de la Ministerul Transporturilor și să o facă în patru ani. Trebuie să avem un sistem informatic prin care toate locurile de parcare să fie introduse și toate să coste”, a declarat Nicușor Dan la Realitatea PLUS.