Nou bulevard în Bucureşti. Primăria Capitalei vrea o nouă arteră care va lega Pipera cu Dimitrie Pompeiu

"Proiectul e aprobat, e în Planul Urbanistic Zonal. Am semnat cu Primăria că noi cedăm terenul, în schimb Primăria să realizeze strada. Nu numai noi, ci toţi dezvoltatorii din zonă (au cedat teren pentru noul bulevard, n.r.). Am făcut un grup cu toţi proprietarii din zonă, am lucrat foarte mult cu actualul primar al Capitalei şi cu primarul Sectorului 2. Vedem după alegeri ce se va întâmpla", a afirmat Michele Nusco, cu prilejul lansării proiectului imobiliar, conform Agerpres.

Localizat pe fosta Platformă Industrială Pipera, proiectul rezidenţial Nusco City prevede construirea a peste 600 de apartamente de până la patru camere, pe o suprafaţă totală de 25.000 de metri pătraţi. Este vorba despre o investiţie de 70 de milioane de euro, susţine dezvoltatorul.

Criza generată de pandemia de coronavirus nu a afectat în niciun fel planurile de dezvoltare a proiectului rezidenţial Nusco City, astfel încât 10% din cele 310 unităţi din prima fază a proiectului au fost vândute înainte de lansarea proiectului.

"Deocamdată nu avem nicio afectare negativă (din cauza crizei provocate de pandemie, n.r.), deja am vândut peste 10% din proiect, azi e lansarea efectivă a proiectului, până acum nu ştia nimeni de acest proiect, nu am vorbit, în afară de parteneri. Vom vedea evoluţia vânzărilor, dar suntem încrezători. Pe noi, pe partea de construcţie, nu prea ne afectează, vom vedea la final ce probleme sunt pentru clienţi. Oricum, sunt 300 de apartamente, sunt puţine, nu sunt mii de unităţi. Cred că îşi vor găsi proprietarii în curând. Termenul de finalizare este ianuarie 2022", a menţionat Michele Nusco, pentru sursa citată.

Directorul general al Grupului Nusco a dezvăluit şi că în prezent compania lucrează la finalizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru un complex de mari dimensiuni de vile în Tunari.

"Mai avem multe terenuri în zona Tunari şi chiar lucrăm la un PUZ foarte mare pentru un complex de vile, pe care probabil o să-l lansăm spre finalul anului sau începutul anului viitor", a precizat Michele Nusco.