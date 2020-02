O Faimoasă de la Exatlon este însărcinată. Anunţul a fost făcut pe reţelele de socializare: "Da, o să aveam un copil"

Este vorba despre Cătălina Şeicaru, care a participat în ultimul sezon Exatlon şi a făcut parte din echipa celor roşii. Faimoasa şi-a bucurat fanii cu o veste fericită şi anume că, în curând, va da naştere unui copil.

"Da, o să aveam un copil", a scris Cătălina pe pagina sa de Instagram.

„Mă văd cu un copilaș pentru că îmi plac foarte mult copiii. Vreau să am propria mea afacere la care eu și iubitul meu lucrăm deja, în domeniul moto. Mă văd administrând această mică afacere și aproape de familie, sunt o familistă„, preciza Cătălina Șeicaru, în urmă cu un an.

Doi Faimoşi de la Exatlon formează un cuplu

Mădălina Predoi, care, s-a întors la numele de fată, Vlad, după divorț, și sportivul Ciprian Mariș formează un cuplu.Tânăra a dezvăluit totul și a povestit cum a început această poveste de dragoste.

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie, unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu!

Le-am luat un interviu pentru un vlog și acolo s-a întâmplat ceva, a fost chimie pur și simplu! Eu credeam că e doar un luptător și că abia scot două vorbe de la el, dar a fost o surpriză mare să văd ce om interesant am descoperit!

De la acel interviu a pornit totul, ne-am văzut după gala de MMA și de acolo a început magia! Am ales să țin în secret relația pentru că divorțul meu a fost recent și am vrut să protejez totul! Sunt foarte bine acum, nu mă așteptăm să mă îndrăgostesc sau să am o relație atât de repede, însă e ceva ce nu pot explică în prea multe cuvinte! Mă bucur că trăiesc o poveste frumoasă și că a apărut Ciprian în viața mea acum!”, a declarat Faimoasa pentru Wowbiz.ro.