O vulpe s-a furişat în Parlament. S-a urcat cu scara rulantă şi s-a plimbat pe la patru etaje

Mai mulţi parlamentari britanici aflaţi în clădire au scris pe Twitter mesaje legate de prezenţa vulpii în sediul instituţiei. Animalul sălbatic a urcat cu scara rulantă şi şi-a făcut nevoile în faţa biroului unui parlamentar laburist, aflat la etajul doi al clădirii.

Poliţiştii au încercat să captureze vulpea care urcase la etajul al treilea al Parlamentului.

This way Sir please...fox runs amok in the Commons pic.twitter.com/ElK9ZERVzZ

Sediul Parlamentului britanic s-a confruntat cu numeroase invazii de şobolani. De alftel, Alison Thewliss, un parlamentar din Partidul Național Scoțian, a scris că prezenţa vulpii ar putea fi benefică deoarece animalul ar putea mânca şoarecii şi şobolanii din clădire.

În cele din urmă, vulpea a fost prinsă şi scoasă din Parlament într-o cutie.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn