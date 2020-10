Oana Roman a slăbit drastic. Dieta-minune cu care a pierdut deja cinci măsuri la haine: "Nu mă opresc aici!" FOTO

Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit să slăbească, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei.

"E simplu, am început în noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinică din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporală cu niște aparate extrem de performante, practic cele mai performante din lume și, în paralel cu aceste proceduri am ținut și o dietă pe care mi-am inventat-o eu singură. În mare, este o dietă în care am mâncat absolut orice, dar foarte puțin și foarte rar. Cam asta este ideea. Nu mi-am interzis și nu am renunțat la nimic, doar că am redus extrem de mult cantitățile și mănânc practic de două ori pe zi", a spus Oana Roman.

"Nu am voie să fac sport, pentru că am probleme din cauza operațiilor pe care le-am făcut după ce am născut. Am operații în zona abdomenului, am plasă, nu am voie să fac sport și să ridic greutăți, așa că atunci a trebui să găsesc o variantă în care să pot slăbi fără să fac efort fizic. Am reușit să slăbesc doar datorită acestor proceduri de remodelare corporală și datorită dietei pe care mi-am impus-o", a mai spus vedeta.

Oana Roman susţine că nu se va opri aici.

"Sub nicio formă nu am ajuns la greutatea pe care mi-o doream. Mai am drum lung de parcurs, o groază. În momentul în care am început aceste proceduri aveam de slăbit undeva la 25 de kilograme și mai am vreo 10 de dat jos, maxim 15 kg. Am dat jos aproape cinci măsuri la haine, 12 cm în șolduri, 10 cm în talie și 12 cm la bust. Pentru că asta fac aceste proceduri corporale, te scapă de minus 5 cm la o ședință", a mai spus Oana Roman.

Vedeta a dat detalii şi despre relaţia cu soţul ei, Marius Elisei, mai ales după ce a fost singură astă vară la mare cu Izabela.

"Am ales să mă duc singură la mare cu Iza pentru că am vrut să am și eu timpul meu cu ea, să văd cum e doar eu cu ea într-o vacanță și a fost foarte odihnitor și relaxant. Marius oricum avea treabă, el lucrează, trebuie să recupereze practic toată perioada în care a stat acasă. Ca orice altă relație de cuplu, cu minusuri și cu plusuri, că așa e la toată lumea. Eu, spre deosebire de alții, arăt și atunci când nu este totul roz. Nu cred că e cineva care să fie pe culmile fericirii non stop, de dimineață până seară. În toate relațiile există plusuri și minusuri, perioade bune, perioade proaste, coborâri și urcușuri. Este o relație ca oricare alta", a spus Oana Roman.