Olguţa Vasilescu: "Foarte dificil de spus dacă ne apără sau nu masca! Şi părerile specialiştilor diferă"

"E putin ciudat, dupa ce acum cateva luni ne spuneau ca masca nu protejeaza deloc, atunci cand nu aveau stocurile, iar acum ne spun ca sunt obligatorii si in aer liber. Pe de alta parte vine OPC si ne spune ca 90% din masti sunt neconforme si am vazut tot felul de filmulete care arata cum sunt fabricate in tot felul de tari, in conditii insalubre. Sunt deja foarte multi care se plang ca le ies tot felul de lucruri pe fata de la ele.

E foarte dificil de spus daca ne apara sau nu. Oricum si parerile specialistilor sunt impartite. Oricum va fi foarte greu sa impuna aceasta masura, mai ales la copii. Eu am incercat cu copilul meu de 10 ani si nu a rezistat nici doua minute. M-am gandit ca va trebui sa o poarte la scoala, daca va incepe scoala.

La un moment dat vorbeam de carantinati din diaspora de vreo 40.000 de persoane, iar daca ne uitau cati au intrat eau vreo 600.000 de mii, deci e clar ca deja suntem la nivel de raspandire comunitara, situatia e scapata de sub control", a declarat Olguţa Vasilescu.

