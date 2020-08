Onţanu susţine că el a renunţat la sprijinul PSD. "Nu fac alianţe toxice cu partide. Am o singură alianţă cu cetăţenii Sectorului 2"

"Pentru o corectă informare a opiniei publice referitor la aserțiunile de pe agențiile media potrivit cărora PSD mi-a retras sprijinul de a candida la Primăria Sectorului 2 fac următoarele precizări: încă din data de 11 iunie am avut, la solicitarea lor, mai multe întâlniri cu lideri de vârf ai PSD București care mi-au propus să candidez în diverse formule pentru funcția de Primar al Sectorului 2.

Am discutat pe parcurs și formula în care voi accepta o asemenea ofertă și anume într-o alianță dintre PSD și Partidul ADER pe sectoare și la nivel de București. Au fost de acord. Între timp, conducerea PSD luase hotărârea de a nu face alianțe electorale pe București și de a participa de unul singur în alegeri", a explicat Neculai Onţanu, conform Ştiripesurse.

Fostul edil al Sectorului 2 a afirmat că pe 5 august a avut a doua întâlnire cu Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, şi cu Paul Stănescu, secretarul general al partidului, "în care am arătat că așa cum convenisem la nivel de București să mergem în alianță".

"Mi-au solicitat ca eu să mă înscriu în PSD, iar Partidul ADER să nu mai depună candidați de primari și consilieri la sectoare și la funcția de Primar General al Capitalei. În aceste condiții nu am acceptat sprijinul PSD pentru a candida la Primăria Sectorului 2", a menţionat Onţanu.

De asemenea, Neculai Onţanu a afirmat că au fost şi alte promisiuni din partea PSD pe care alege să nu le facă publice.

"Am echipe care lucrează, precum și proiecte pe care locuitorii Sectorului 2 le apreciază și le așteaptă. Nu fac alianțe toxice cu partide. Am o singură alianță cu cetățenii Sectorului 2. Am înțeles că deja viitorul candidat membru PSD pentru funcția de Primar s-a întâlnit cu mai multe clanuri interlope pentru a le obține sprijinul și a stabili viceprimarii. Să fie sănătoși!", a menţionat Onţanu.

Surse din PSD citate de Digi24 au precizat că social-democraţii au decis să nu mai susţină candidatura lui Neculai Onţanu la Primăria Sectorului 2. PSD ar putea merge astfel pe mâna lui Dan Cristian Popescu. Actualul viceprimar nu a fost susţinut de PNL, care a cedat candidatura de la Sectorul 2 Alianţei USR-PLUS.