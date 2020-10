Orban, după scandalul privind fostul şef al Oficiului pentru Spălarea Banilor: Nu am avut informaţia despre falsul în privinţa diplomei

"Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (...) Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii.

Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei. Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele", a precizat premierul Ludovic Orban, după ce a efectuat sâmbătă o vizită la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

Potrivit Agerpres, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR au efectuat o percheziţie domiciliară în municipiul Râmnicu Vâlcea, la domiciliul declarat al unui funcţionar public, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.



"Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor instituţii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate şi care ulterior au fost desfiinţate de către instanţele judecătoreşti competente", a precizat Poliţia Română, conform sursei citate.

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că funcţionarul public de rang înalt este Laurenţiu Baranga - preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.



Baranga fusese numit printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie 2020, pentru o perioadă de patru ani.