PENSII 2020. Ludovic Orban: "Bugetul abia mai respiră"

Ludovic Orban, anunț despre pensii în direct la România TV. "Suntem intr-o analiza, am solicitat INS sa prezinte o analiza pe luna martie privitor la impactul epidemiei asupra economiei. De asemenea comisia de strategie si prognoza lucreaza pentru a fundamenta prognoza. Ne pregatim de o rectificare pe bugetul de stat pentru a incerca sa alocam resursele in functie de evaluare si prognoza pentru a adopta masurile cele mai potrivite.

Prioritar este plata pensiilor, salariilor si alte ajutoare pentru a nu lasa persoanele vulnerabile sub riscul de a nu primi aceste venituri. A doua prioritate este asigurarea tuturor resurselor in lupta contra Covid-19 si avem prioritatea sustinerii programelor de investitii, atat in infrastructura de transport cat si in infrastructura medicala de exemplu. Trebuie alocate resurse pentru companiile si angajatii care sunt afectati de epidemiei si trebuie pregatite resurse pentru repornirea economiei", a clarificat Ludovic Orban.

"Sunt multi factori care trebuie luati in calcul si de aceea nu pot fi facute estimari. Probabil in jurul datei de 1 mai va fi varful epidemiei. Noi ne pregatim pe diferite domenii, cele care isi pot reveni cel mai repede. Criza genereaza insa si oportunitati, de exemplu, Romania nu poate produce aparatura medicala si alte produse. Va fi o oportunitate si pentru sectorul IT pentru ca este nevoie de o informatizarea administratiei publice si in general al relatiilor inter-institutionale si companii", a mai spus Ludovic Orban.

În încheiere premierul a transmis un mesaj românilor pe care i-a îndemnat să aibă răbdare și încredere că vom trece cu bine peste această criză.

"Trebuie sa inteleaga ca privatiunile si restrictiile care au fost impuse, in privinta circulatiei, toate au fost impuse pentru a proteja viata romanilor. Sa aiba rabdare, sa fie responsabili si sa aiba incredere ca vom depasi aceasta situatie si ca vom trece de aceasta criza", a încheiat intervenția premierul Ludovic Orban.