Articol publicat in: Extern

Phenianul ameninţă că va reveni asupra "măsurilor de încredere" privind SUA

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Coreea de Nord a avertizat joi că răbdarea sa are limite şi că ar putea reveni asupra măsurilor de încredere pe care le-a luat cu privire la Statele Unite, relatează Reuters. În cadrul unor eforturi în vederea favorizării dialogului cu Statele Unite, care s-au tradus în trei întâlniri între dictatorul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, Coreea de Nord a încetat să mai testeze armament nuclear şi rachete balistice intercontinentale.



Ministerul de Externe ameninţă, într-un comunicat publicat joi de agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA; că această reţinere ar putea să nu mai dureze. Citeşte şi Consultările dintre SUA şi Coreea de Nord au eşuat lamentabil Un purtător de cuvânt acuză Consiliul de Securitate al ONU de faptul că s-a sesizat în mod neaşteptat asupra unor probleme legate de apărarea Coreei de Nord, în urma îndemnului de marţi al unui număr de cinci state europene membre ale Consilului - Germania, Regatul Unit, Franţa, Belgia şi Polonia - adresat Phenianului ”să ia măsuri concrete” în vederea abandonării totale şi ireversibile a programelor nuclear şi balistic.



”Acest lucru (...) ne îndeamnă să reconsiderăm măsurile preventive hotărâtoare pe care le-am luat în vederea stabilirii încrederii cu Statele Unite”, afirmă purtătorul de cuvânt, fără să prrcizeze care sunt aceste măsuri. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay