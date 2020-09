Platforma IMGB a fost VÂNDUTĂ! Cine a cumpărat unitatea de elită a industriei româneşti din comunism

Cu excepţia terenurilor agricole, aceasta este cea mai mare suprafaţă de teren tranzacţionată în România în ultimii 10 ani, au precizat consultanții Crosspoint Real Estate, care au intermediat tranzacția.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea acordului Consiliului Concurenței, conform legii.

Crosspoint a intermediat în ultimii 10 ani tranzacții cu terenuri în valoare de peste 250 milioane de euro. Printre acestea se numără: terenul platformei IMGB, terenurile proiectelor rezidențiale One Floreasca Lake, One Herăstrău Plaza sau One Peninsula, terenul proiectului Belrom/Hellitube, terenurile de pe strada Parcului sau Expoziției.

Crosspoint Real Estate mai are în derulare încă patru tranzacții în Capitală, în valoare de peste 55 de milioane euro și sunt terenuri pentru dezvoltatori de retail sau rezidențial, notează Economica.net.

Compania a realizat și are în desfășurare tranzacțiii de terenuri și în orasele secundare, având tranzacții semnificative, închise sau în desfășurare și în județele Bacău, Brăila, Alba, Vaslui, Timiș, Constanța, Brașov, Mureș sau Iasi.

Concernul sud-coreean Doosan, care controlează producătorul de mașini grele și platforma IMGB, cu o suprafaţă de aproape 54 de hectare, a decis întreruperea activității subsidiarei românești încă de la începutul anului 2020.

Cine a mai vrut să cumpere IMGB

Mai mulţi investitori, printre care omul de afaceri Ionuţ Negoiţă, precum şi consorţiul Sud Rezidenţial, au fost interesaţi să dezvolte proiecte imobiliare, inclusiv locuinţe, spaţii logistice, birouri şi centre comerciale la IMGB, scrie Ziarul Financiar.

La sfârşitul anului 2019, compania sud-coreeană Doosan a anunţat că vrea să închidă platforma IMGB, iar în prima parte a acestui an şi-a încetat definitiv producţia.

În anul 1989, IMGB avea aproape 13.000 de angajaţi şi producea inclusiv piese pentru industria energiei nucleare.