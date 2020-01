POVESTE ADEVĂRATĂ. "Fac dragoste cu un coleg de muncă dar sunt cu 10 ani mai mare decât mama lui"

"Am o slujbă foarte bună într-un magazin unde lucrez de peste un deceniu. Am 45 de ani și trebuie să fiu mereu elegant îmbrăcat și bine îngrijită, face parte din slujba mea. În această perioadă a anului am avut angajați de sezon, majoritatea de la universități si eu a trebuit să îi antrenez. Unul dintre băieți de 18 ani mi-a atras atenția. Clienții îl iubesc, si cumva am ajuns si eu să îl iubesc.

La un momentdat când eram numai noi doi ne-am sărutat pasional si am făcut sex. Partida a fost mai bună decât orice alt sex din viața mea. De atunci am mai făcut-o de 4-5 ori. Recent am aflat că si mama lui lucrează la magazin si are 35 de ani. Nu stiu ce să fac pentru că am găsit dragostea în sfârsit si nu vreau să renunț la ea", a scis femeia, potrivit antena3.ro.

Deidre, expertă în relații pentru The Sun răspunde: "Întradevăr pare foarte aventuros, dar te-ai gândit ce s-ar întâmpla dacă cineva v-ar prinde? Îți asumi un risc foarte mare. Poate că îți place acest lucru , dar prețul este foarte mare: ai putea să îți pierzi locul de muncă.

Spui că ești îndrăgostită, dar cât de bine îl cunoști? Cât de mult ai vorbit cu el? Din ceea ce povestesti este doar o relație fizică. Sunteți în etape atât de diferite în viață si cel mai sigur pentru el este doar o aventură. Când el nu ma mai lucra la magazin, aventura sigur se va termina, deci mai bine îi pui capăt acum, înainte să îți pierzi locul de muncă."