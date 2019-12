POVESTEA ZILEI A mers la ghenă, să lase gunoiul, iar acest bătrân i-a ieşit în cale. EMOŢIONANT: ce a aflat despre bătrân

Femeia a avut parte de o imensă surpriză. Un bătrân i-a ieșit în cașe și a întrebat-o dacă are mărunțiș pentru o cafea caldă. Ce a urmat este emoţionant!

Povestea imaginii virale care a sensibilizat toată România. Cine este "Bunicuţa din Bucovina"

"Pe domnul Gheorghe Ceteraș (sper că am înțeles bine) l-am întâlnit când duceam gunoiul, cerându-mi niște mărunțiș pentru o cafea caldă. I-am dat, după care am urcat în casă ca să văd ce zacuști și gemuri mai am. Mâncați? Mănânc, cum să nu, îmi zice bucuros domnul Gheorghe. După cum chiar dumnealui mi-a zis, locuiește în satul de peste Dunăre de Galați, la un cioban care și-a făcut milă de el și l-a cazat într-un grajd.

Nu are pensie și nu știe de ce, deși a muncit 40 ani. E născut în 1947 și de 30 ani nu mai are nici nevastă. Nu am înțeles exact de ce se află în situația asta acum, având și copii, însă simplul fapt că nu miroasea a alcool și că făcea curat la ghena de gunoi, ca să îi mai dea "băieții" de la Ecosal câte un leu, mi-a stârnit o milă cumplită. Își dorește un loc de muncă, ca orice, însă nimeni nu vrea să angajeze un om in vârstă. Domnul Gheorghe vine zilnic la ghena de gunoi din Țiglina. Dacă știe cineva pe altcineva care ar putea să îi dea un loc de muncă ca "orice", după cum a zis chiar el, care nu se teme de muncă, vă rog să mă anunțați. Eu atât l-am putut ajuta. Distribuiți, vă rog. Măcar acum, că-i Crăciun, dacă altădată, nu.

LATER EDIT: Zona în care l-am găsit e Țiglina, pe Saturn, lângă Gamacris, ghena de gunoi de lângă blocurile turn I (se vede din strada Saturn). Când și dacă îl mai văd am să îl anunț să stea pe acolo pentru că-și mai doresc oameni să îl ajute. Cred că cele mai multe șanse de a fi găsit sunt dimineața, când vine Ecosal să ridice gunoiul. Mulțumesc mult!", este mesajul postat pe Facebook.