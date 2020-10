Preot român revoltat de modul în care a fost prezentat Ştefan cel Mare într-un documentar englez: Nu poate fi comparat cu Boris Johnson

Ziarista britanică Tessa Dunlop a prezentat într-un material viața lui Ștefan cel Mare, considerat sfânt în România. Aceasta l-a descris pe domnul Moldovei ca fiind un Casanova, date fiind cele trei căsnii ale domnitorului. De asemenea, aceasta a menționa faptul că celebrul conducător l-a întrecut pe Boris Johnson la numărul de copii.

Citește și: "Vom purta masca mulţi ani după ce va trece pandemia". Anunţul terifiant al virusologului şef al Spaniei

Prezentatoare britanică promovează România prin seria "WHO IS ROMANIA". Seria de filmulețe are scopul de a promova într-o manieră inovatoare țara și de a face cunoscut publicului internațional personalități românești cu destine remarcabile.

Premiera seriei a fost pe 9 octombrie și l-a avut ca subiect pe Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. În următoarele serii, prezentatoarea britanică va face cunoscută viața Reginei Mareia, Constantin Brâncuși și George Enescu.

Seria "Who is Romania" este produsă de Storytailors, casă de producție internațională fondată de un român, care acoperă peste 40 de țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de o serie de contribuţii constând în materiale de arhivă din partea unor instituţii precum Centrul Naţional al Cinematografiei sau MNIR.

”Nu, Sfântul Ștefan Cel Mare si Sfânt nu este nici Casanova si nici nu poate fi comparat cu Boris Johnson!!! O cunoscută ziaristă din lumea occidentală-Tessa Dunlop, prezintă o înfățișare inedită a eroului Moldovei noastre! E minunat faptul că proiectul Romanian Cultural Institute in London isi propune să aducă in fața publicului britanic chipul voievodului nostru. Însă nu oricum!!! Vorbim despre un reper! Vorbim despre un Sfânt!” , este mesajul părintelui.