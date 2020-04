Preşedintele Academiei Române, mesaj pentru guvernanţi după criza de coronavirus: "Nu putem trăi cu 0,17 la sută pentru cercetare"

Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, susţine că România ar trebui să se schimbe în urma pandemiei de coronavirus.

"Ar fi cazul să înţeleagă guvernanţii, după trecerea urgiei, că nu putem trăi în această lume concurenţială cu 0,17% din buget alocat cercetării. Cu fracţiuni subunitare din buget acordate ani de zile cercetării, am marginalizat cercetarea medicală de vârf, am vitregit biologia celulară, virusologia, am ucis Institutul Cantacuzino, am lăsat să prolifereze ignoranţa, prostia, astrologia şi chiar vrăjitoria", a declarat Ioan Aurel Pop pentru Adevărul.

Preşedintele Academiei Române susţine că cei care promovează şcoala online "nu ştiu ce este omul şi ce înseamnă omenirea".

"Dacă unii se gândesc la şcoala generalizată la distanţă, dacă cred că se poate face educaţie nu om lângă om, ci doar om lângă computer (tabletă, telefon etc.), atunci greşesc amarnic şi nu ştiu ce este omul şi ce înseamnă omenirea", a menţionat Ioan Aurel Pop.

Ce cărţi citeşte preşedintele Academiei Române în timpul pandemiei de coronavirus

Biblia, poezie de Eminescu, Shakespeare şi Omar Khayyam, proză de Caragiale, Dostoievski şi Maurice Druon. În aceste zile, romanul „Quo vadis”, de Henryk Sienkiewicz, pentru că insuflă speranţă şi încredere în viaţă Ce filme recomandă: „Moara cu noroc” şi „Lista lui Schindler”.