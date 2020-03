Primăria Sectorului 1, încă 10 milioane de lei pentru Catedrala Neamului. USR şi PNL se acuză reciproc

Primarul PSD Dan Tudorache este fericit de reusita, iar USR si PNL se acuza reciproc de blat cu social-democratii. Edilul sustine ca atat consilierii PNL, cat si cei USR nu au votat proiectul, insa a trecut cu voturile PSD, UNPR, PMP si ALDE.



"E a patra oara cand intru cu acest proiect propus de un grup de consilieri si acum a trecut la limita - 14 voturi a avut si a trecut. (...) Din 27 de consilieri au votat 14", a declarat Tudorache, citat de Agerpres.



Clotilde Armand, europarlamentar si candidat USR la Primaria Sector 1, sustine ca liberalii din Consiliu au votat pentru alocarea sumei de 10.000.000 lei catre Catedrala Mantuirii.



"Ma intreb oare ce ar fi spus moralistii sefi din PNL daca colegii mei consilieri din USR Sector 1 ar fi votat alaturi de PSD pentru alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local?! Cum ar fi sarit ei acum in sus deodata si-ar fi strigat tare: "tradare!"



Dragi liberali, v-am scris un text in urma cu 2 zile si uite ca mi-ati demonstrat ca nu m-am inselat in privinta voastra. Sper sa nu va mai aud smiorcaind atunci cand lumea din jurul vostru are o alta impresie despre voi", a acuzat pe Facebook Clotilde Armand.



In replica, seful PNL Sector 1, Sebastian Burduja, ii atrage atentia ca liberalii nu au votat alaturi de PSD si ca USR face un joc murdar, pentru ca acei consilieri care sunt alaturi de Tudorache au fost deja exclusi din partid.



"Astazi am asistat la un nou episod tragic in Consiliul Local condus de PSD la Sectorul 1. S-a adeverit inca o data ca administratia rosie nu e interesata decat de combinatii, in bataie de joc la adresa oamenilor, ca peste tot prin tara unde romanii au ghinionul sa fie condusi de PSD.



Din pacate, colegii de la USR continua un joc murdar in goana lor disperata dupa voturi, fara sa inteleaga ca inamicul bucurestenilor e PSD. Ataca PNL ca ar fi votat proiectele PSD, inclusiv pentru Catedrala Neamului. Nimic mai fals. Consilierii PNL au urmat linia stabilita si au respins proiectul!", scrie pe Facebook Sebastian Burduja.



Acesta subliniaza ca Biroul Politic al PNL Sector 1 a votat excluderea celor doi consilieri locali care au trecut bugetul lui Tudorache.



"Legea nu permite retragerea lor imediata din Consiliul Local. Dar a spune ca pozitia a doi consilieri exclusi e pozitia partidului, desi toti cei patru consilieri PNL au respins finantarea Catedralei, este doar un fake news jenant. USR recurge la pacalirea oamenilor doar pentru a mai castiga niste voturi", adauga Burduja.



Acesta aminteste ca PNL asteapta inca "sanctionarea celor doi consilieri locali USR care i-au trecut bugetul lui Tudorache in octombrie 2019 (!) Noi am luat masuri prompte. Voi ce asteptati, stimati colegi din USR?"