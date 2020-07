Primele declaraţii ale mamei copilului înjunghiat în inimă: "De ce nu m-a omorât pe mine? De ce a trebuit să moară un îngeraş" VIDEO

Annamaria Takacs se declară şocată de faptul că fostul soţ a umblat trei zile cu cadavrul copilului în maşină. Mai mult decât atât, aceasta susţine că bărbatul a ţipat la ea în seara zilei de 25 iulie deoarece a întârziat la întâlnirea cu acesta. Bărbatul i-ar fi spus mamei că "este prea târziu" şi i-a închis telefonul acesteia.

Citeşte şi: Noi detalii în cazul copilului înjunghiat de propriul tată. Ce a făcut mama când a aflat că băieţelul a fost omorât

Cu toate că a rămas fără cel mic, Annamaria nu are ce să le reproşeze oamenilor legii pentru modul în care a gestionat situaţia. Femeia susţine că legislaţia ar fi problema în cazul disparaţiei copiilor.

"Mi-aş fi dorit să îl găsesc şi pe el mort, dar ar fi fost prea uşor pentru el. Undeva în sufletul meu simt o bucurie că trăieşte pentru că toata viaţa lui o să conştientizeze şi o să aibă fapta în faţa lui. Sâmbătă, exact după ce a urlat la telefon cum că am întârziat, eu am sunat-o pe sora mea pentru a anunţa poliţia. Eu am simţit atunci că copilul nu este în viaţă şi eram ferm convinsă că şi-a luat şi el viaţa. Am avut o mică speranţă când cineva i-a văzut maşina luni, atunci m-am simţit uşurată. Am zis că dacă este în viaţa, înseamnă că şi copilul meu este în viaţă. Sunt şocată că trei zile a umblat cu copilul mort în maşină. Acum am impresia că nu l-am cunoscut deloc, de ce nu m-a omorât pe mine? De ce a trebuit să moară un îngereş care nu avea nicio vină" , a declarat mama copilului pentru ziarulclujean.ro.

Citeşte şi: Un copil de opt ani, dat dispărut în urmă cu câteva zile, a fost găsit mort în maşina tatălui său

Cadavrul lui Takacs Gyorgy, de 8 ani, a fost găsit marți dimineața în apropiere de localitatea Filea de Jos, pe bancheta din spate a autoturismului familiei. Maşina era abandonată, tatăl copilului fiind de negăsit, acesta încercând să se sinucidă.

Anchetatorii susţin faptul că minorul este mort de sâmbătă, iar de atunci până marți dimineața tatăl l-ar fi plimbat cu autoturismul prin zona localităților Filea de Jos, Filea de Sus și Ciurila.