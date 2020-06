Prinţul Charles dezvăluie că se simte NOROCOS că a scăpat de coronavirus: "Am scăpat de ea destul de uşor"

Prinţul Charles, în vârstă de 71 de ani, a vorbit despre experienţa lui cu coroanvirus într-un interviu acordat pentru Sky News.

"Am avut noroc în cazul meu și am scăpat destul de ușor. Dar am avut virusul și pot înțelege prin ce au trecut alți oameni. Este în special greu pentru cei care și-au pierdut persoanele dragi și nu au putut să fie alături la acea vreme. Cel mai înfricoșător lucru este, din puctul meu e vedere. Dar pentru a preveni acest lucru să se întâmple atât de multor oameni, sunt atât de hotărât să găsesc o cale de a ieși din asta", a declarat Prinţul Charles.

În luna martie, Prinţul Charles a fost diagnosticat cu COVID-19. Deşi Camilla, soţia Prinţului de Wales, în vârstă de 72 de ani, nu a fost infectată cu coronavirusul, amândoi au decis să se autoizoleze. Din fericire, el a suferit doar simptomele "ușoare" și a continuat să lucreze pe tot parcursul izolării.

În ciuda naturii blânde a virusului, prințul Charles a dezvăluit că acesta l-a ajutat să empatizeze cu ceilalți de-a lungul pandemiei.

"Nu vă pot spune cât de mult empatizez cu modul în care toată lumea a trebuit să suporte această încercare incredibilă și o perioadă primă de provocări. Știu că foarte mulţi oameni şi-au pierdut persoanele dragi și au avut tulburări și anxietate în cea mai mare parte a timpului", a adăugat Prinţul Charles.

Prințul Charles a continuat să explice că această criză poate oferi un moment de oportunitate pentru mediu.

"Oamenii au început să conștientizeze că trebuie să punem natura înapoi în centrul a tot ceea ce facem și să o punem în centrul economiei noastre. Înainte de a fi împinsă această natură la periferie, am exploatat și dezgropat și am tăiat totul ca și cum nu ar conta. Cu cât erodăm lumea naturală, cu atât distrugem mai mult biodiversitatea, cu atât ne expunem mai mult la aceasta un fel de pericol. Ar fi trebuit să tratăm planeta ca și cum ar fi fost un pacient cu mult timp în urmă. Niciun medic cu respect de sine nu ar fi lăsat vreodată situația, dacă planeta este pacient, să ajungă în acest stadiu înainte de a face o intervenție", a mai spus Charles.

Prințul, care luptă pentru mediul înconjurător de zeci de ani, a subliniat necesitatea de a nu rata șansa unei recuperări verzi și a unui viitor mai durabil, îndemnând oamenii să "gândească mare și să acționeze acum".