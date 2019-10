Probe halucinante în cazul Caracal. Jurnaliştii România TV au descoperit noi oase în liziera indicată de Dincă VIDEO

"Între doua transmisiuni Sami operatorul a zgarmat sistematic pamantul din groapa din care se spune ca Dinca a lasat ramasite, spre surprinderea mea mi-a aratat niste bucatele de os, am sfarmat in mana si mi-a lasat ceva ca un var semn ca nu putea fi altceva decat un os, am sunat la politie si au venit criminalistii din Caracal. Sami a fost chemat ca martor sa arate unde, si a descoperit si un os mai mare, lucrurile se schimba nu stiu ce poate inseamna, greseala primiilor, noi victime, s-au moblizat rapid si acum se studiaza zona in care au trecut si jurnalisti de presa", a punctat jurnalistul România TV Cătălin Grădinaru.

Se pare că adevărul începe să iasă la suprafaţă. Fragmente din mandibula Alexandrei au fost găsite în butoiul lui Gheorghe Dincă.

Surse din dosarul Caracal au dezvăluit la România TV că Gheorghe Dincă ar fi supus-o unor chinuri inimaginabile pe fată.