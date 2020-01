Procurorul Mariana Alexandru, candidat la şefia DNA: "Nu aş mai fi reuşit să şterg etichetele care în mod gratuit mi s-ar fi pus"

Mariana Alexandru a declarat într-un interviu susţinut pentru numirea şefului Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care se desfăşoară la Ministerul Justiţiei: "În anul 2005 am fost numită în funcţia de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura Centrală. Aici, timp de 9 ani, m-am aflat în prima linie a luptei împotriva fenomenului corupţiei la nivel înalt. Împreună cu echipa pe care am construit-o am instrumentat şi am soluţionat unele dintre cele mai importante dosare de corupţie la nivel înalt, iar activitatea mea a fost apreciată atât la nivel intern, cât şi la nivelul partenerilor externi, iar dosarele instrumentate de mine au fost amintite nu de puţine ori în documentele elaborate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. În cei 9 ani în care am activat la DNA, am ocupat şi funcţii de conducere. Am fost procuror şef serviciu şi, ulterior, am condus din poziţia de procuror-şef adjunct ambele secţii operative ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În ceea ce priveşte calitatea activităţii mele, vreau să vă spun că în cei 9 ani de activitate la Direcţia Naţională Anticorupţie nicio persoană dintre cele pe care le-am trimis în judecată nu a fost achitată definitiv de instanţele de judecată şi acest lucru este valabil pentru întreaga carieră".

Alexandru a precizat că a fost solicitată de Uniunea Europeană şi a acordat suport procurorilor anticorupţie din Republica Moldova în dosarul dispariţiei sumei de 1 miliard de euro din băncile moldoveneşti.

"Experienţa profesională solidă pe care am acumulat-o la Direcţia Naţională Anticorupţie, apreciată aşa cum vă spuneam şi de partenerii externi, mi-a facilitat selectarea (...) de către Uniunea Europeană pentru o misiune în Republica Moldova destul de dificilă. Aici am acordat suport tehnic de specialitate procurorilor anticorupţie în investigarea celei mai dificile şi mai complexe cauze de corupţie la nivel înalt din ţara vecină, şi anume dispariţia din băncile moldoveneşti a sumei de 1 miliard de dolari. La finalul acestei misiuni, la solicitarea oficialilor din justiţia Republicii Moldova, Uniunea Europeană mi-a prelungit misiunea şi m-am implicat activ şi efectiv în reforma justiţiei din ţara vecină. Contribuţia mea a constat în întocmirea unui studiu comparativ între actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DNA şi cele similare de la instituţiile Republicii Moldova, iar o parte dintre propunerile pe care le-am formulat în cadrul acestui studiu au fost implementate în legislaţia care astăzi reglementează organizarea şi funcţionarea tuturor procuraturilor din ţara vecină", a mai spus Mariana Alexandru.

De asemenea, ea a explicat şi de ce a plecat de la Direcţia Naţională Anticorupţie.

''În toamna anului 2014, conducerea DNA m-a chemat într-un spaţiu oficial şi mi-a cerut imperativ să plec invocând anumite disfuncţionalităţi pe care eu le-aş fi generat în dosare importante soluţionate. Am cerut explicaţii. Mi s-au refuzat categoric. Nu am ştiut conţinutul acelor disfuncţionalităţi care îmi erau aduse. În momentul în care conducerea DNA îţi aduce asemenea acuzaţii singura soluţie era să faci un pas în spate, pentru că vulnerabilizam instituţia, îmi vulnerabilizam dosarele foarte importante pe care le făcusem sau cele pe care le aveam în curs şi nu în ultimul rând aş fi suferit prejudicii de imagine uriaşe. Nu aş mai fi reuşit să şterg etichetele care în mod gratuit mi s-ar fi pus", a afirmat procurorul.

Sunt cinci candidaţi care au îndeplinit condiţiile de participare la selecţia pentru numirea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Aceştia susţin, joi, interviurile la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu, Ionuţ Botnaru, Călin Nistor. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public pe 21 ianuarie.

