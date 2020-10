Producătorul de film Ada Solomon, atacă dur guvernul. "Te părăsesc dragă PNL, pentru că ai închis din nou teatrele şi cinematografele"

"E trist, dragă PNL, că pentru tine Cultura = Divertisment și atît, și sunt aproape sigură că îmi vei spune că-s nedreaptă și că ai făcut lucruri pentru a sprijini marile festivaluri de muzică, dar iarași te întreb, înțelegi oare care e diferența între divertisment și cultură?", a scris Ada Solomon pe Facebook, într-o postare intitulată "Scrisoare către Partidul Naţional Liberal".

Dragă PNL,

Îți scriu să-ți spun că nu ești nici măcar original. Că nu e nici prima, și cel mai probabil nici ultima dată cînd sunt sedusă și abandonată. Că jocul seducției trebuia să fie un strop mai lung, măcar pînă în decembrie așa, să mai beneficiezi de încrederea mea pînă mai primesc o ștampilă VOTAT pe cartea de identitate.

Ghinion, cum ar spune un om de seamă, m-ai pierdut. Și pe mulți alții ca mine, mai strălucitori ca mine, mai buni de pus în insectar la colecția de exemplare de valoare. E drept că ți-a luat ani buni să mă faci să-mi întorc din nou privirea către tine, după prima noastră aventură, de prin 2004-2005 cînd tu și ai tăi au lucrat cot la cot cu ai mei să elaboreze și să pună în practică legea cinematografiei, inovatoare atunci, aproape expirată acum. M-ai (re)cucerit abia prin toamna trecută cînd odată ce te-ai instalat la butoane am reușit să primesc rambursarea de TVA cuvenită după 10 luni de așteptare și atunci cînd, la început de pandemie, ai luat rapid măsuri ferme de protecție și prevenție și cînd Ministerul Culturii după mulți ani și mulți miniștri trecători a avut urechea făcută pîlnie să asculte nevoile și propunerile noastre, ale celor din breaslă.

Acum însă o să-ți explic și de ce m-ai pierdut, ca să nu las loc de piste false. Nu, nu e pentru că ai lăsat păcănelele deschise după ce ai închis teatrele, cinematografele și sălile de concerte. Nu, dragă PNL, pentru că nu mă intersectez cu bieții oameni dependenți de joc și nu risc să mă infectez eu sau ai mei de la cei care frecventează locurile astea, iar cel puțin teoretic, mie îmi convine să funcționeze păcănelele pentru că din taxele pe care le plătesc acești operatori economici (sic!) o parte ar trebui, conform legii, să ajungă la Fondul Cinematografic și să facă posibilă producția națională de film pentru anii viitori. Dar nu ajung, din păcate. Și nu ajung nu pentru că cei de la Ministerul Culturii nu au făcut tot ce au putut să ajungă acolo unde legea spune că trebuie să ajungă, ci pentru că Ministerul Culturii și implicit Cultura nu valorează nici cît o ceapă degerată în fața atotputernicului Minister al Finanțelor care ar trebui să scrie un paragraf banal prin care să facă acest mecanism funcțional. Acum sigur că eu nu pot decît să speculez că Finanțele nu dau doi bani pe Cultură sau că, de fapt, n-au banii respectivi, dar aș putea să îți mai dau o șansă dacă mi-ai spune crudul adevăr în față.

O palmă cinstită e mai valoroasă decît o îmbrățișare otrăvită. Dar nu d'asta te părăsesc, dragă PNL. Te părăsesc pentru că ai închis din nou teatrele și cinematografele, te părăsesc pentru că oamenii din Cultură nu te interesează, pentru că faci asta fără nici un argument și îmi lași iarași loc să speculez. Pentru că de la mine se vede așa: ai ținut teatrele, sălile de concerte și cinematografele închise pînă mai ieri și cazurile au tot crescut și cu ele închise; le închizi deși nu există focare de Covid în vreo instituție de spectacol și nici nu există vreun spectator care să se fi îmbolnăvit la film, la teatru sau la concert (că de-ar fi existat ar fi vuit toată media!) Artiștii nu s-au îmbolnăvit la teatru sau pe platourile de filmare, ci mai degrabă în tren sau în piață cei cîțiva, foarte puțini, care s-au îmbolnăvit, fiindcă artiștii sunt extrem de atenți cu sănătatea lor și se protejează cum știu mai bine, tocmai pentru că ei nu pot lucra în tele-muncă. Și se mai vede și așa, dacă cumva ai încerca să-mi spui că faci asta pentru binele și siguranța artiștilor și tehnicienilor din instituțiile de spectacol, anume că dacă chiar ți-ar fi păsat de binele lor ai fi găsit mijloacele să impui testarea periodică, gratuită și obligatorie a oamenilor din instituțiile de spectacol. Nu-mi spune că n-ai știut, nu te-ai gîndit, că ne-am gîndit și ți-am spus noi, ăștia de lucrăm în sectorul cultural, apăsat și cu impostație, în repetate rînduri și asta, că știu că ai și altele și n-avem aroganța să ne imaginăm că te gîndești doar la noi.

Te-ai gîndit să ajuți sărmanele lanțuri de retaileri din malluri, care au putut să vîndă on-line în timpul în care au fost închise magazinele, dar nu ai auzit cînd ți-am explicat că cinematografele nu pot vinde nimic on-line, nici cît un restaurant de lux și în nici un caz cît un brand internațional de haine. Că micile teatre independente, producători locali și privați – targetul tău și ei, dragă PNL, nu au beneficiat de nici un șfanț ca ei să mai poată deschide vreodată. E trist, dragă PNL, că pentru tine Cultura = Divertisment și atît, și sunt aproape sigură că îmi vei spune că-s nedreaptă și că ai făcut lucruri pentru a sprijini marile festivaluri de muzică, dar iarași te întreb, înțelegi oare care e diferența între divertisment și cultură?

Cum îţi permiţi dragă PNL să strici imaginea României?

Că profitul nu e doar cel strict material, că bunăstarea cetățeanului, votantul ăla de care încă ai nevoie, se socotește nu doar în coșul zilnic ci și în diversitatea și calitatea ofertei de loisir pe care o primește în țara lui, în localitatea lui? Și dacă vorbim de profit, n-aș vrea să ne despărțim fără să vorbim și despre alt pumn în plex pe care-l dai cu grație cineaștilor, dar implicit și investițiilor străine de data asta. E vorba, da, desigur, cred că vag îți amintești, de Schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică, o măsură profund liberală paradoxal implementată de social-democrați și blocată de aproape un an de liberali. Ne-ai ascultat prin aprilie și mai și am fost convinsă că ai înțeles că e "win-win situation" că e un stimulent economic care aduce la buget de vreo 4 ori cît cheltuie, care face export de forță de muncă fără delocalizare, care are ramificații și în HoReCa și în transporturi, și în construcții, și în IT și mai aduce și un beneficiu de imagine și relații internaționale. Ne-ai promis că se rezolvă spre 15 iunie, era prea iute, am înțeles, am auzit 15 iulie și știam că va fi 15 august și ceva a fost, ai reușit să ne ții aproape publicînd în august noua lege a Schemei acum sub oblăduirea Ministerului Economiei. Și de acolo ne-am oprit din nou. Nu s-a mișcat un leu din datoriile statului român pentru proiectele care au cheltuit în România milioane de euro în 2018 și 2019 și care au cerut banii, conform legii, după ce i-au cheltuit, după ce au depus aukdituri prin care arată cum au cheltuit fiecare ban.

Ce credibilitate mai are țara mea de care sunt mîndră și pe care o iubesc în fața partenerilor străini pe care i-ai păcălit? Cum îți permiți, dragă PNL, să strici imaginea României pe care noi, ăștia, pălmașii, am construit-o în ani și ani de muncă, prin forțe proprii și aproape fără sprijinul autorităților române? Știi oare cît de dureros e să vezi că țări micuțe, cum e Lituania de exemplu, știu să facă din cinematografie un brand de țară? Sau cum Polonia cvasi-vecină și prietenă nu știe cum să mai găsescă cîteva zeci de milioane pentru cinematografie pentru ca marii jucători să vină cu încredere la ei și să lucreze cu cineaștii lor cot la cot cu starurile internaționale?

Și oare de ce Italia atît de lovită de primul val al pandemiei a găsit încă din aprilie 80 de milioane de euro pentru cinematografie? Dar Franța oare nu mai are ce face cu banii de bagă zeci și zeci de milioane în Cultură și în cinematografie mai cu deosebire? Sunt latini de-ai noștri, nu cred să fie așa o diferență culturală și nu-s nici proști, nu o fac degeaba, există o valoare care nu se socotește la PIB dar care contează mult mai mult în indicele bunăstării populației. Ai greșit rău, dragă PNL, dar știu că poți, chiar și în ceasul al doisprezecelea să schimbi ceva, să recunoști că ai greșit, să reconsideri lucrurile de mai sus, să faci ceva să demonstrezi că îți pasă și cu riscul să te agasez cu repetiția nu e o chestiune de bani la mijloc, ci un exercițiu managerial elementar în care cîntărești soluțiile propuse, alegi și le implementezi, nu costă și nu doare.

Sau poate că am greșit eu, de fapt, acordîndu-ți încrederea mea. Pe mine m-ai pierdut, dar poate că sunt alții mai importanți decît mine pe care îi poți cîștiga, fie și acum în ceasul al doisprezecelea. E ok, nu sunt o persoană ranchiunoasă, sunt aici dacă ai nevoie de ajutor, încă sunt aici. Și colegii mei la fel", este postarea Adei Solomon.