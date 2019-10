Articol publicat in: Vremea

PROGNOZA METEO. Vara se mai prelungeşte cu o săptămână. Doar ceaţa arată că este octombrie

PROGNOZA METEO. Cerul va fi mai mult senin şi numai pe arii restrânse pe vãi şi în depresiuni, spre dimineaţã va fi ceaţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat PROGNOZA METEO DUMINICA IN TARA



În cea mai mare parte a ţãrii vremea va fi deosebit de caldã pentru aceastã datã. Excepţie vor face zone restrânse din Moldova, Dobrogea şi Muntenia, unde valorile termice vor fi doar uşor mai ridicate faţã de normalul perioadei, iar în prima parte a zilei şi din nou pe parcursul nopţii va fi ceaţã sau nebulozitate joasã şi condiţii de burniţã. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult senin şi doar izolat pe vãi şi în depresiuni, dimineaţa, va mai fi ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 28 de grade, iar cele minime între 5 şi 16 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, pânã în jurul valorii de 0 grade.

BUCURESTI

Vremea va fi în general frumoasã şi deosebit de caldã pentru aceastã datã. Cerul va fi mai mult senin, iar dimineaţa şi în a doua parte a nopţii va fi ceaţã sau nebulozitate joasã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 23...24 de grade, iar cea minimã va fi de 8...10 grade. PROGNOZA METEO LUNI IN TARA

Vremea va fi deosebit de caldã pentru ultima decadã a lunii octombrie în aproape toatã ţara. Cerul va fi mai mult senin, iar mai ales dimineaţa şi noaptea, local în zonele joase din Moldova, Muntenia şi Dobrogea şi numai izolat în rest, va fi ceaţã sau nebulozitate stratiformã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 20 şi 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul şi sud-vestul teritoriului, iar cele minime între 0...2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 15...16 grade în Dealurile de Vest.

BUCURESTI

Vremea va fi mult mai caldã faţã de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar în primele ore ale intervalului, îndeosebi în zona preorãşeneascã va fi ceaţã sau nebulozitate stratiformã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 24 de grade. PROGNOZA METEO MARTI IN TARA

Vremea va fi frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, însã la începutul şi spre sfârşitul intervalului, în zonele joase de relief din est şi sud-est, va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, izolat şi trecãtor asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 28 de grade, iar cele minime între 6 şi 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. În orele dimineţilor, pe suprafeţe mici, va fi ceaţã şi în sudul şi centrul teritoriului.

BUCURESTI

Vremea va fi în general frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, dar la începutul şi spre sfârşitul intervalului va fi nebulozitate joasã sau ceaţã, cu precãdere în zona perifericã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 24...25 de grade, iar cea minimã de 8....10 grade. PROGNOZA METEO MIERCURI IN TARA

Vremea va fi în continuare în general frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, doar dimineaţa şi noaptea, în zonele joase de relief din est şi sud-est, va fi nebulozitate joasã sau ceaţã izolat asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 27 de grade, iar cele minime se vor situa între 6 şi 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. La începutul şi spre sfârşitul intervalului, pe suprafeţe mici, va fi ceaţã şi în sudul şi centrul teritoriului.

BUCURESTI

Vremea va fi în continuare în general frumoasã şi deosebit de caldã. Cerul va fi mai mult senin, doar dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã sau nebulozitate joasã, cu o probabilitate mai mare în zona perifericã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 24...25 de grade, iar cea minimã de 8....10 grade. PROGNOZA METEO Tendinta evolutiei vremii de JOI pana DUMINICA IN TARA

În primele zile din interval valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod caracteristic acestei perioade, apoi vor marca o scãdere uşoarã. În zonele joase din est şi sud-est va mai fi ceaţã izolat asociatã cu burniţã.

BUCURESTI

Valorile termice diurne vor fi cu mult mai ridicate decât în mod caracteristic acestei perioade. Probabilitatea de apariţie a ploilor va fi redusã. loading...

