Proprietarul maşinii conduse de Răzvan Ciobanu a fost audiat de anchetatori. Detalii importante dezvăluite de acesta

Iulică Cercel, proprietarul maşinii conduse de Răzvan Ciobanu le-a spus anchetatorilor că designerul nu a fost cazat în Mamaia şi nu ştie ce a făcut acesta în cursul zilei de duminică, timp în care el a dormit. Acesta a mai afirmat că designerul a condus maşina pe autostradă, din Bucureşti până în Mamaia, unde au ajuns în noaptea de Înviere, respectiv sâmbătă spre duminică.

Acesta a motivat că i-a dat cheile lui Răzvan Ciobanu să îi conducă maşina pentru că ştia că designerul nu consumă alcool. Cei doi au mers la festivalul de muzică electronică Sunwaves, unde au stat câteva ore, după miezul nopţii, apoi creatorul de modă a plecat cu maşina. Proprietarul maşinii spune că el a plecat să se culce şi nu ştie ce s-a întâmplat cu Răzvan Ciobanu, el precizând anchetatorilor că ştia că designerul nu avea cazare rezervată în Mamaia.

Când s-a trezit, proprietarul maşinii l-a sunat pe Răzvan Ciobanu să se întâlnească la masă şi să îi restituie cheile. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că Răzvan Ciobanu i-a răspuns la telefon, duminică, şi i-a confirmat că se vor întâlni, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat şi creatorul de modă nu a mai fost de găsit, proprietarul maşinii aflând ce s-a întâmplat, luni dimineaţa, după accident.

Totodată, Iulică Cercel a confirmat pentru observator.tv: "Am plecat amândoi de la Bucureşti. El la volan. Se întâmpla sâmbătă spre duminică. A ramas cheia la el, nu a împrumutat maşina. I-am lasat-o eu. Nu ştiam că pleacă cu maşina la Bucureşti, nu l-aş fi lăsat. L-aş fi trimis cu cineva. Duminică seara am vorbit cu el ultima oară, eram la un restaurant şi l-am invitat să mănânce şi să-mi aducă maşina. Aveam banii în torpedou. Şi cardul. Era lucid. coerent. Mi-a zis că vine. Se întunecase. Am aşteptat puţin, cam 15 minute. L-am sunat iar şi nu a mai raspuns. Şi luni am aflat bomba".