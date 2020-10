PROTEST la Iaşi, în faţa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Oamenii, revoltaţi pentru că nu se pot ruga la moaştele Sf. Parascheva

Oamenii s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi s-au adunat cu zecile în faţa Mitropoliei, în semn de protest. Credincioşii sunt nemulţumiţi din cauza restricţiilor impuse de autorităţi la pelerinajul Sfintei Parasheva.



"Mergem la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, OCROTITOAREA noastră! Nu avem voie în curtea bisericii? Nu-i nimic! Ne rugăm în drum, în faţa Mitropoliei, pe bulevard! Iar Sfânta Cuvioasă se va bucura mult să ne ştie aproape de ea la rugăciune. Paşii ne vor fi număraţi iar sacrificiul în vremuri atât de grele ne va fi răsplătit cu siguranţă!!!

Să avem nădejde în puterea rugăciunii Sfintei în faţa lui Dumnezeu şi cu credinţă să ne prezentăm în Iaşi şi să o rugăm să ne primească rugăciunile şi cererile, chiar dacă nu ne putem apropia de Sfintele Moaşte. Doamne ajută!", a scris Mihaela Mănuleac într-un mesaj pe Facebook, citat de Ziarul de Iaşi.





Şi vineri seara, peste o sută de persoane au protestat în faţa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, când au acuzat autorităţile că blochează manifestările religioase care urmau să aibă loc la Iaşi, cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva.

Episcopul ortodox român al Europei de Nord: Îi invit pe credincioşi să plângă în fata Mitropoliei Iaşi

Preasfinţitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a reacţionat, după ce Guvernul a decis ca pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva să nu aibă loc în acest an.

"Împreună pătimim, împreună să şi mărturisim!



Biserica neamului nostru a răspuns restricţiilor severe cu care s-a confruntat în această perioadă cu tot binele filantropiei sociale pe care a putut să-l facă. Şi a respectat întocmai toate măsurile şi recomandările legale impuse de autorităţi!



Aceasta să fie, oare, recunoştinţă? „Sechestrarea” poliţienească şi abuziva a sfintelor moaşte ale Cuvioasei Parascheva şi oprirea creştinilor care vor să o cinstească pe motivul derizoriu al domiciliului din buletin? Mai înainte, însă, de a fi cetăţeni ai României cu domiciliul într-un oarecare oraş, suntem cetăţeni ai Ierusalimului ceresc. Iar de drepturile acestei cetăţenii nu ne poate lipsi nicio autoritate lumească", a precizat înaltul prelat într-o scrisoare, preluată de Bună Ziua Iaşi.

De asemenea, părintele Macarie i-a îndeamnat pe credincioşi să plângă în fata catedralei de la Iaşi, care este păzită de gardieni.



"Frate şi sora pelerini care ani la rândul aţi avut ca mângâiere cinstirea sfintelor moaşte şi închinarea la Cuvioasa Parascheva, sunt alături de voi şi iau asupră-mi durerea voastră! Vă îmbrăţişez cu rugăciunea!



Fraţilor împreună slujitori ai altarului, care plângeţi acum în fata catedralei din Iaşi păzită de gardieni, împreună pătimesc şi eu cu voi şi îmi cer şi eu iertare de la credincioşi pentru neputinţa de a le păstra acestora bucuria atingerii icoanelor şi sfinţilor. Cu toată inima mea, sunt alături de Părintele Mitropolit Teofan şi de toţi slujitorii altarelor din Moldova.



Stimaţi oficiali ai statului român, boala nu se combate cu metode poliţieneşti, ci se poate combate cu înţelepciune, fără a pune poveri suplimentare pe umerii oamenilor. Suedia, tara în care îşi are sediul Episcopia noastră a Europei de Nord, este o dovadă în acest sens.



Să ne rugăm la Sfânta Cuvioasa Parascheva să ne dea lumânare, iertare, sănătate şi mântuire!", este mesajul lui PS Macarie, episcopul Ortodox Roman al Europei de Nord.

Reacţia Mitropoliei despre protestele de la Iaşi. "Nu are nici o legătură cu manifestarea"

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (MMB) a anunţat că nu are nicio legătură cu manifestarea spontană de vineri seară a credincioşilor nemulţumiţi că autorităţile blochează evenimentul religios de la Iaşi, susţine purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Constantin Sturzu.

"Mitropolia nu are nici o legătură cu manifestarea spontană de aseară (vineri seară - n.r.) şi nu are nici o implicare în organizarea unor astfel de acţiuni. Asta nu înseamnă că nu înţelegem durerea celor ce sunt supăraţi că li se interzice în mod discriminatoriu intrarea în curtea Catedralei doar pentru că nu au buletin de Iaşi. Dacă vor veni îi rugăm să fie paşnici, să se roage şi să respecte reguli precum distanţa fizică sau purtatul măştilor“, a declarat Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al MMB, conform News.ro.



Preotul ieşean mai spune că oamenii sunt foarte supăraţi şi că are informaţii potrivit cărora proteste similare vor avea loc în zona Mitropoliei şi în zilele următoare.



"Este cel mai mare abuz din 1990 încoace asupra libertăţii de conştiinţă. Într-o zi poate şi alte culte vor fi supuse unor restricţii.(...) Această raclă este cinstită de secole şi în perioadă de molimă şi în perioadă de război şi s-a dovedit că este izvor de vindecare. Nu pot eu să spun nu te apropia de sfinţii lui Dumnezeu, nu te apropia de Dumnezeu. Nu am cum să cer aşa ceva", a mai spus purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.



Preotul Constantin Sturzu este de părere că se creează un precedent foarte grav şi că oricând se pot îngrădi drepturile şi libertăţile altor categorii.



De asemenea, purtătorul de cuvânt al MMB mai spune că baldachinul care a rămas pe esplanada din curtea catedralei, fără a mai fi împodobit cu flori ca în alţi ani, este ca o rană deschisă care strigă către cer. În baldachin urma să fie aşezată racla cu sfintele moaşte.