PSD: PNL a scăpat pandemia de sub control, a pus economia la pământ. Pentru PNL, şcolile sunt doar secţii de votare

"Din cauza deciziilor haotice, luate pe genunchi, PNL a scăpat pandemia de sub control, a pus economia la pământ și a lăsat bolnavii cronici fără acces la tratamente.

Guvernul Dreptei Unite lovește acum și în viitorul României și le refuză copiilor dreptul la educație, ținând școlile închise. Puși în fața realității, miniștrii Tătaru și Anisie recunosc că prezența copiilor la școală #nu crește numărul de infectări, dar... nu fac nimic pentru a le redeschide!

Pentru PNL, școlile sunt doar secții de votare. Pentru alegeri sacrifică inclusiv viitorul copiilor noștri!", susţin reprezentanţii PSD.

Citeşte şi: Ce se întâmplă de marţi în Bucureşti. Prefectul Capitalei explică ce restricţii vor fi în pentru a evita răspândirea COVID-19

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică dimineaţă, după o vizită la call-centerul DSP București, că nu s-a luat decizia carantinării Capitalei. Şeful Executivului a precizat că deocamdată evaluăm măsurile care au fost adoptate, daca vor fi necesare si alte masuri, vom anunta".

"Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private (...) activităţi care adună foarte multă lume la un loc. Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii. Deci noi avem astfel de măsuri în vigoare. Sigur că multe sunt prezentate la lockdown, acum am văzut că e termenul la modă, lockdown. Lockdown e, de exemplu, ce a făcut Israelul care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie", a spus premierul Ludovic Orban.

Şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că nu ia în calcul carantinarea Bucureştiului.

Citeşte şi: Orban, despre o posibilă carantină în Bucureşti: "Evaluăm măsurile adoptate". Nicuşor Dan: "Poate fi impusă carantinarea zonală"

"Ministerul Sănătății a implementat sau este în curs de implementare sistemul informatic care prezintă localizarea persoanelor infectate în timp real. Acest sistem mai are trei - patru zile până la momentul în care va fi complet funcțional. Dacă în urma acelui sistem o să vedem străzi sau o mare aglomerație sau mai multe străzi, putem lua decizia de carantinare locală. Nu carantinăm sectoare întregi. Poate fi impusă carantinarea zonală", a spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a adăugat că nu se pune problema carantinării unui sector întreg, ci este o ipoteză în care dacă pe o stradă sau mai multe este o incidență a infectărilor foarte mare. Întrebat cum se poate carantina, tehnic, o stradă sau mai multe străzi, noul primar a răspuns: "Poliția națională, Jandarmeria și Poliția locală știu să facă asta".

Şcolile rămân închise în Capitală. ISMB: E clar că luni se va vota prelungirea funcţionării în online

Şcolile şi grădiniţele din Bucureşti rămân închise până luni inclusiv, iar o eventuală decizie privind prelungirea deciziei de mutare a cursurilor în online ar putea fi luată în şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care ar urma să fie organizată luni, 2 noiembrie, la Prefectura Capitalei. Şi sâmbătă, incindenţa în Capitală a fost peste 3.

În aceste condiţii nu este exclus ca autorităţile să decidă ca şcolile şi grădiniţele să rămână închise şi în următoarele două săptămâni.

"Comunicarea pe marginea unei hotărâri cu privire la scenariul de funcționare a scolilor este atributul biroului de comunicare a comitetului pentru situații de urgență în subordinea căruia ne aflam. Dar, în principiu noi (ISMB) suntem responsabili, dorim să protejăm elevii și familiile acestora, dorim să ne îngrijim de sănătatea fizică a populației și susținem, până la stabilizarea situației epidemiologice, rămânerea elevilor în siguranță acasă și funcționarea în online. În același timp, avem în vedere perfecționarea activităților de învățare în online, prin îndrumarea cadrelor didactice și prin proiectele derulate pentru susținerea învățării de acasă.

Cu privire la întrebările despre modul in care o sa ne desfășuram activitatea luni și in zilele următoare cred că este clar pentru toată lumea că, la indicele acesta epidemiologic și la numărul actual al infecțiilor cu COVID, Comitetul pentru Situații de Urgență o să voteze luni prelungirea funcționării școlilor în online.", a declarat Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ionel Puşcaş.

Citeşte şi: Asociaţia Şcolilor Particulare cere în instanţă redeschiderea unităţilor de învăţământ în ciuda exploziei cazurilor COVID

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat joi de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București este de 3.78, în creştere faţă de ziua de joi.

Citeşte şi: Până când vor rămâne închise şcolile şi grădiniţele în Bucureşti. ISMB cere convocarea Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă