O concurentă de la Puterea Dragostei a făcut anunţul trist: "Drumul meu în emisiune s-a sfârşit"

Andreea Oprică, una dintre cele mai controversate concurente din acest sezon, i-a întristat pe fani cu un anunţ. A postat pe reţelele de socializare că nu îşi mai doreşte să cont.inue în competiţie.

"Cred că drumul meu la Puterea Dragostei s-a sfârşit şi mai cred că sunt mândră de mine. Am luptat, am avut un scop, deşi nu mi s-a îndeplinit, dar am luptat şi de asta sunt mândră pentru că pot.

L-am cunoscut pe Andy şi asta m-a împlinit, deşi nu suntem iubiţi, suntem prieteni...şi da, sunt fericită că am învăţat aici ce înseamnă să fii înţelept, să ai răbdare, să poţi când simţi că nu mai poţi, să speri şi să iubeşti fără aşteptări.

Voi cere eliminarea, pentru că nu îmi mai văd rostul aici. Am cunoscut oameni minunaţi, buni (staff-ul), am avut experienţe, lecţii, trăiri, şi bune şi mai puţin bune.

Am lacrimi de bucurie sau de tristeţe, nu ştiu nici măcar eu, am o mie de stări şi trebuie să mă eliberez", este mesajul postat de Andreea Oprică pe reţelele de socializare.

Livian este unul dintre cei mai apreciaţi concurenţi de la Puterea Dragostei, iar toată lumea ştia că tatăl lui este chiar Nelson Mondialu. Recent, s-a aflat că tânărul este fiul vitreg al lui Nelson, lucru recunoscut şi povestit de cel din urmă.

Din cauza unor probleme de sănătate, Nelson Mondialu, nu poate fi tată, ceea ce l-a şi determinat să accepte această situaţie, pe lângă faptul că o iubeşte foarte mult pe Liana.

"La vârsta de 19 – 20 de ani, am suferit o inflamație la coloana vertebrală care mi-a afectat nervul. Și eu de atunci nu sunt activ. În fine, domnilor, vreau să spun că Pop Nelson Mondial și Pop Nelson Beniamin nu sunt copiii mei, ceea ce a recunoscut-o chiar mama lor. Liana a recunoscut la spital. Mi-a zis că nu este copilul meu și mi-a zis ”Treaba ta!”. Și mie mi-a fost dragă.

I-am zis că ”Lasă, ce crește în grădina noastră, e și al meu”. Deci domnilor, ca să ne înțelegem, o să spuneți că Nelson, ești un ordinar, ești un mincinos, ești o bestie, pentru că… copiii seamănă cu tine. Da, într-adevăr. Ia un câine, cumpără-ți un câine și vei vedea că fața ta ta se va transforma în acel câine. Uită-te că femeia cu care trăiești începe să aibă trăsăturile tale. Darămite copilul. Se coagulează în ADN-ul tău.

La vârsta majoratului le-am spus, ca să nu fie un șoc. Eu nu am nimic împotrivă ca ei să își găsească tatăl natural, căci în acte sunt recunoscuți de mine, la influența spiritului din mine. Cineva îmi spunea să îi recunosc, că nu voi duce povara asta, să știi. Eu cunosc părinții originali pe partea bărbătească.

Ei o să se supere că am dezvăluit acest secret. Dar nu au de ce să se supere, pentru că e bine și pentru voi, că am scăpat de povara asta. Puteți să îmi ziceți tată în continuare. Liana, într-adevăr, o să se supere, sper să nu îmi iau cuțit”, a declarat Nelson Mondialu.