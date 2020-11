Rareş Bogdan intervine în SCANDALUL dintre Adina Alberts şi DSP Bucureşti. "Haideţi să deblocăm această situaţie"

Invitată în emisiunea "Punctul Culminant" prezentată de Victor Ciutacu, Adina Alberts a explicat că se face jumătate de an de când a anunţat că pune la dispoziţia autorităţilor propria clinică care este dotată nouă paturi ATI, însă nu a primit nici până acum vreun răspuns oficial.

"Inţiativa mea datează din luna martie a acestui an când am pus la dispoziţia autorităţilor medicale care este dotată cu nouă paturi ATI şi cu oxigen. Această clinică nu are probleme din punct de vedere al infecţiilor nosocomiale. Oamenii din spitalele publice, cei care ajuns să fie intubaţi, au un risc foarte mare să contacteze infecţii nosocomiale care duc la deces", a explicat Adina Alberts, în direct, la România TV.

De altfel, Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanţelor, i-a scris marţi seară, în timp ce era în direct la România TV premierului Ludovic Orban despre acest incident. Ulterior, şeful Executivului a luat legătura atât cu Teodorovici, cât şi cu Victor Ciutacu care l-au informat despre iniţiativa medicului Adina Alberts.

Invitat la debaterea România TV, Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, a explicat că autorităţile sunt dispuse să colaboreze cu proprietarii clincilor private de sănătate şi a dat exemplul lui Gigi Becali care "a primit autorizare pentru a face teste şi pentur a vinde anumite medicamente".

"Sunt convins că Nelu Tătaru care este un om extrem de atent şi care cunooaşte sistemul şi şefa DSP Bucreşti vor reacţiona de urgenţă pentru că premierul Orban sunt convins că le-a cerut acest lucru. Premierul m-a rugat să-i trimit documentele



Eu îţi promit şi ţie (lui Victor Ciutacu, n.red) şi doamnei Alberts că începând de mâine voi căuta ca împreună cu doamna Albers să ajungem şi la Andrei Baciu şi la Nelu Tătaru şi la DSP pentru a încerca să deblocăm o situaţie", a precizat Rareş Bogdan.

"Nu trebuia să spun acest lucru la televizor ca să obţin un răspuns de la un lucrător al DSP. (...) Sunt singurul proprietar de clinică privată, fără să ceară nimic în schimb, şi nimeni nu este interesat de acest lucru", a recţionat medicul Adina Alberts.

"Haideţi să deblocăm această situaţie. Haideţi să deblocăm împreună, să vedem unde s-a blocat, la ce funcţionar, la ce birou. Să deblocăm această chestiune birocratică", a răspuns Rareş Bogdan.

În discuţie a intervenit şi Robert Cazanciuc, preşedintele Senatului, care a amintit că "au fost şase persoane invocate în acest caz care ar fi trebuit să rezolve ceea ce era de bun simţ să fie rezolat de la început".

"În acest moment, cu un lanţ de şase persoane poţi să ajungi cu telefonul la preşedintele SUA. Nu am reuşit să rezolvăm o chestiune de bun simţ. Faptul că nişte privaţi, cum este doamna doctor, încearcă să contribuie la un efort naţional de stăvilire a pandemiei.



Acest lucru arată două lucruri: arată aroganţă, de pe o parte, şi incompetenţă, pe de altă parte. Indiferenţa Guvernului Orban faţă de proprii cetăţeni este foarte clar demonstrată de ceea ce a făcut sau ce nu a făcut Guvernul în ultimele 10 luni de zile", a conchis Cazanciuc.