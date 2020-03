Rares Bogdan, după ce România TV a fost ameninţată cu dosare penale: Parerea mea este ca Marcel Vela a fost influentat

”Colegii mei au primit o hartie prin care urmează sa fie audiati ca au transmis aceste informații. Nu pot tolera acest lucru, mai ales că domnul ministru le spunea colegilor mei ca le ia acreditarea, că le pune catușe. Voi face plângere penala si il annunt pe domnul ministru ca una din sursele noastre a decis să isi dezvăluie identitatea” , a declarat redactorul șef România TV.

Citește și: România TV, ameninţată cu dosare penale. Eugen Chelemen: "Îi vom face plângere ministrului Vela" VIDEO

Rareș Bogdan susține faptul că cea mai mare greșeală pe care o poate face o putere în aceste momente este să intre în conflict cu presa.

”Catre doamna doctor trebuie indreptat efortul, nu catre dosare penale. Am vorbit strict pe aceasta tema cu Valentin Parvu si cu Simona, colega dumneavoastra, dar si cu Marcel Vela. Cea mai mare greseala pe care poata sa o faca o putere in aceste momente este sa intre in conflict cu jurnalistii. Este nevoie de colaborare, cei care conduc ministerele trebuie să înțeleagă că presa este un partner și nu trebuie tratata ca un dușman. Presa nu este obligată să își dezvăluie sursele.

Mai mult decât atât, Rareș Bogdan susține că Marcel Vela a fost influențat în această decizie, deoarece aceste este un om care gândește rațional.

Părerea mea este că Vela a fost influențat. Această situație trebuie reglementată de urgență. Este inadmisibil să se pună preisune, niciodată un jurnalist nu trebuie să își dezvăluie sursele. Îmi pare extrem de rău că tocmai Marcel Vela intră în această situație, l-am rugat să gândească cu mintea lui, pentru că este un om rațional” , a declarat Rareș Bogdan.

”Nu e nicio diferență între jurnaliști, jandarmi și polițiști. Eu l-am rugat să încerce să își înlăture milițienii care încearcă să-i înțețoșeze rațiunea. L-am rugat să incerce să gândească rațional. Ce s-a întâmplat la Gerota este crimă. Faptul că un jurnalist a dezvăluit mesajele de la Gerota nu este o chestiune care trebuie pusă la zid” , a continuat acesta.

De asemenea, Rareș Bogdan susține că i se pare normal ca pe numele șefului DSP de la Suceava să fie întocmite plângeri.

”Mi s-ar fi părut corect să văd plângeri împotriva șefului de la DSP Suceava. Cei care au ascuns numărul bolnavilor din Suceava” , a încheiat Rareș Bogdan.