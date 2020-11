Rareş Bogdan: "Peste 50% dintre votanţii PSD şi Pro România îşi doresc alegeri"

"Sondajele arata clar ca peste 50% dintre cei care spun ca voteaza PSD sau Pro Romania isi doresc alegeri.

PNL nu are niciun sondaj sub 32%, USR a crescut, este intre 18-20%. PSD are în jur de 27%, iar PMP e aproape sigur in parlament. Exista sanse mari sa vedem PNL sa sara cu 4-5% peste scorul de la europarlamentare, iar PSD sub scorul de la locale, dar peste europarlamentare. Nu vad o alta perspectiva decat PNL si USR la guvernare, intr-un parteneriat asumat cu presedintele. Daca as da un sfat alegatorilor, as spune sa nu voteze partidele de stanga, pentru ca vor sta in opozitie. Votati PNL sau, daca aveti un cui impotriva PNL, votati USR sau PMP.

Optiunea de premier apartine PNL si nu cred ca e contestata de cineva, dar nu batalia peposturi este importanta, ci ce facem cu puterea pe care ne-o vor da cetatenii.", a declarat Rareş Bogdan.

