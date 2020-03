Rares Bogdan: "Sper ca toate bancile sa amane ratele. Intre 600 milioane de euro si 1.2 miliarde vor fi ajutore pentru tara noastră"

Rareş Bogdan a avut o intervenţie telefonică la România TV, în care a salutat măsurile luate prin decretul starii de urgenţă.

"Presedintele a aratat atat ingrijorare, cat si incredere. A inceput prin a cere sa urmam regulile. In aceste zile nu mai exista putere si nici opozitie. Am incredere ca acest decret nu va fi respins in parlamentul romaniei si parlamentarii vor arata responsabilitate.

Presedintele a facut referire la posibile ingradiri. Nu exista asa ceva, exista un singur cuvant pe care sa si-l insuseasca toti oamenii de presa: responsabilitate, dublata de patriotism.

Citeşte şi: Gabriela Firea: "Nu vreau să pun răul înainte, trebuie să sprijinim domeniul medical"

Dupa trecerea momentului critic, medical, va urma perioada de probleme economice. Aici e o chestiune pe care deja guvernul romaniei o analizeaza, iar miercuri se va veni cu masuri de la Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor. Salut initiativa bancilor cu capital romanesc, care deja au anuntat sistarea platii ratelor si sper ca toate bancile sa urmeze exemplul. De asemenea sunt suspendate platile unor taxe si impozite. Undeva intre 600 de mil si un 1,2 miliarde de euro, alocate de UE, vor putea fi accesate de Romania.", e declarat prim vicepreşedintele PNL.

"In nordul Italiei sunt 900 de români care si-au sistat contractele de munca si trebuie adusi acasa. Dar trebuie sa respecte toate indatoririle prevazute de lege", a încheiat europarlamentarul.

Citeşte şi: ULTIMA ORĂ Măsuri economice prevăzute în decretul Stării de Urgenţă. Se pot plafona preţuri şi se pot rechiziţiona unităţi de producţie

Decretul prin care se instituie stare de urgenţă prevede un set de măsuri menite să ajute economia României să treacă peste criza cauzată de epidemia de coronavirus. Printre acestea, decretul prevede posibilitatea de a plafona preţurile la medicamente, echipamente medicale, alimente şi servicii de utilitate publică. De asemenea, se pot rechiziţiona unităţile de producţie ale echipamentelor necesare combaterii epidemiei.

Citeşte şi: STARE de URGENŢĂ: ŞCOLI ÎNCHISE pe 30 de zile. DOCUMENTUL integral semnat de Klaus Iohannis