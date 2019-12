Răsturnare de situaţie în cazul pacientei arse pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca. Ce spune medicul Mircea Beuran

Medicul chirurg Mircea Beuran a declarat, sâmbătă seara, că el nu a făcut parte din echipa care a operat-o pe pacienta care a luat foc pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca, iar acest lucru poate fi dovedit cu camerele video de la intrarea în spital, din blocul operator şi cu protocoalele de terapie intensivă care notează toţi timpii operaţiei.

"M-a sunat, fiind duminică dimineaţă, unul dintre colaboratorii mei că situaţia cu această bolnavă este aşa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus să intre urgent în sală că vin şi eu - eu locuind în afara Bucureştiului. El, fiind medic primar, şi-a făcut o echipă, a intrat. Eu am plecat către spital. Eram în maşină, la vreo 5-6 minute de spital, când m-a sunat că au luat foc câmpurile operatorii ce acopereau această pacientă. Nu am fost în echipa operatorie de la bun început. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea în spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensivă, pentru că se notează toţi timpii de la anestezie", a declarat chirurgul Mircea Beuran, pentru Ştirile TVR.

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti (SCUB) a anunţat că a demarat o anchetă administrativă încă din ziua producerii evenimentului în urma căruia o pacientă a suferit arsuri în timp ce se afla pe masa de operaţie, reprezentanţii unităţii medicale afirmând că, în cazul în care vor rezulta conotaţii penale, vor fi înştiinţate organele în drept.

Ministrul Sănătății a trimis un corp de control la Spitalul Floreasca. Încidentul s-ar fi produs în ziua de 22 decembrie.

"Noi am aflat de caz vineri seara. E grav pentru că este vorba de un spital care e sub ordinea directă a Ministerului Sanatatii si unul dintre spitalele de top din tara. Am trimis o echipa de inspectori şi o noua echipa azi condusa de secretarul de stat Horatiu Moldovan s-a dus la fata locului. Din pacate nu vreau sa arunc cu piatra inainte de rezultate, dar va asigur ca respsonsabilii o sa fie sanctionati conform legii", a spus ministrul Sănătăţii, Victor Costache, la România TV.

Potrivit ministrului Sănătății, chirurgul Mircea Beuran va fi audiat luni dimineață.

Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a început o anchetă, chiar dacă nu s-a făcut până acum nicio plângere.