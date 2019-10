Articol publicat in: Extern

Războiul din Siria îi foloseşte Germaniei: exporturi-record de arme către Turcia

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Exporturile de arme germane către Turcia în primele opt luni ale anului 2019 s-au ridicat la valoarea de 250,4 milioane euro (277 milioane dolari), mai mult decât în orice an începând din 2005, relevă date publicate de Ministerul Economiei german la solicitarea partidului de extremă-stânga Die Linke, scrie Agerpres. În 2018, vânzările germane de arme către Turcia - stat membru al NATO - au totalizat 242,8 milioane euro, reprezentând aproximativ o treime din industria apărării a Germaniei, ceea ce face din Ankara primul importator de armament german.



Ministerul Economiei de la Berlin a explicat că vânzările de arme au fost ''o marfă exclusiv pentru sectorul maritim'', potrivit stiripesurse.ro. Citeşte şi Trump pregăteşte sancţiuni economice pentru Turcia. Motivul este legat de incursiunea în Siria



Cea mai mare parte a comenzilor a fost foarte probabil formată din echipamente pentru şase submarine Type 214, construite în Turcia în cooperare cu producătorul german Thyssenkrupp Marine Systems.



Guvernul german aprobase în 2009 vânzarea de componente pentru submarine.



Ministrul de externe german Heiko Maas a anunţat la finalul săptămânii trecute că Berlinul nu va elibera noi permise de export pentru echipament militar care ar putea fi folosit de Turcia în ofensiva sa din nordul Siriei. loading...

