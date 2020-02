Regina Elisabeta a II-a, lovitură devastatoare pentru Harry şi Meghan Markle

Cei doi au căutat să înregistreze Sussex Royal ca marcă globală pentru o serie de articole și activități, inclusiv îmbrăcăminte, papetărie, cărți și materiale didactice.

În plus, au luat măsuri pentru a înființa o nouă organizație caritabilă: Sussex Royal, Fundația Ducelui și Ducesa de Sussex.



Decizia Reginei a venit ca o lovitură pentru Harry şi Meghan, care se confruntă cu un nou început, trebuie să întregistreze totul sub o altă marcă. Pagina de Instagram "The Sussexes", @sussexroyal, a adunat 11,2 milioane de urmăritori - același număr de fani ca și contul lui William și Kate.

Cuplul şi-a făcut deja un nou site web, luna trecută, odată cu anunțul lor bombă: „Bine ați venit în comunitatea regală Sussex, sursa dvs. de informații despre ducele și ducesa de Sussex”.

Meghan Markle şi-a găsit serviciu

Harry a primit multe oferte, niciuna pe termen lung, în vreme ce Meghan preferă un job stabil, chiar dacă e prost plătit.

Începutul lunii ianuarie a noului an a fost marcat de un anunț-surpriză venit din partea ducilor de Sussex. Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Informația a venit la finalul mai multor luni în care jurnaliștii britanici au tot scris despre o răcire a relațiilor dintre Harry, fratele său, William, și regina Elisabeta a doua.

Noua ipostază i-a adus lui Harry numai beneficii, primind o ofertă de muncă din partea Burger King. Compania îl vrea pe poziția de asistent de vânzări. Reprezentanța Burger King din Argentina a fost prima companie care a venit cu o ofertă de slujbă pentru Harry.

Ducesa în schimb va apărea într-un nou serial care va putea fi vizionat pe Netflix. Serialul tratează persoane care se află la a doua căsnicie. Este vorba despre zece cupluri ale căror nunți au fost un fiasco, ele urmând să aibă parte de un al doilea mariaj, exact după cum au visat.

Serialul se numește ”I do, redo’” (Spun da, din nou), iar Meghan va apărea în câteva episoade. Salariul pe care îl va încasa va fi de 580 de dolari. Chiar dacă suma este mică, actrița își dorește să își continue cariera, drept pentru care banii nu sunt atât de importanți.

Meghan şi Harry, moment penibil la un eveniment

Meghan și Harry au fost invitații speciali la premiera europeană a filmului "Regele Leu ", unde s-au întâlnit cu Beyonce-Jay Z. Este prima întâlnire publică între soţia prinţului Harry şi faimoasa cântăreaţă.

Cei doi artiști le-au mărturisit ducilor de Sussex cât de mult îi admiră, au vorbit despre copiii lor, iar la final, rapperul american le-a dat și un sfat proaspeților părinți: găsiți-vă întotdeauna timp și pentru voi.

La un moment dat, Beyonce a făcut un gest, în care arăta că se simte jenată, când a auzit dialogul lui Harry cu un producător Disney. Acesta l-a rugat pe cel din urmă să o angajeze pe soția lui.

"Data viitoare, oricine are nevoie de o voce în plus, noi suntem disponibili", a spus Harry, la care Meghan a adăugat: "De asta și suntem aici! Ăsta e scopul". (Vezi AICI mai multe detalii)