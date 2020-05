Regina Marii Britanii s-a ascuns în tufişuri pentru a evita întâlnirea cu Nicolae Ceauşescu. Cine a făcut dezvăluirea uluitoare

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns în tufişurile din grădina Palatului Buckingham pentru a evita întâlnirea cu soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Robert Hardman în documentarul "Inside the Crowd. Secrets of the Royals", care a fost difuzat pe 21 mai, de postul britanic ITV, scrie The Independent.