REGULI STRICTE pentru redeschiderea restaurantelor în interior! Ordinul a fost redactat. Ce condiţii trebuie să respecte patronii

Ordinul a fost redactat incluzând data de 9 iulie pentru redeschidere, care trebuie însă să primească şi ultimul accept din partea premierului Ludovic Orban. Deocamdată, ultimul termen avansat oficial ca speranţă este 15 iulie, notează Profit.ro.

Clienţii vor putea merge doar pe benzi cu sens unic, semnalizate, păstrând distanţa de 2 metri unii de alţii, la mesele vecine, ocupanţii scaunelor vor păstra aceeaşi distanţă, iar solniţele, meniurile şi olivierele vor putea fi transferate de la o masă la alta doar după ce vor fi dezinfectate.

La intrarea în restaurant va fi un "triaj observaţional" al clienţilor, urmând să le fie interzise accesul acelora care dau semne că ar avea infecţii respiratorii.

Va fi interzis consumul de produse stând în picioare, cu exceptia meselor dedicate acestui tip de servire.

Este stabilit un număr de maximum 6 clienţi care pot ocupa o masă (faţă de maximum 4 la terase), exceptaţi de la această regulă fiind membrii de familie.

Ştefan Mandachi: "E mai mare pericolul în autobuz decât în restaurant"

Antreprenorul sucevean Ştefan Mandachi a intervenit telefonic joi la România TV pentru a comenta deciziile guvernului, care în continuare nu dau voie celor din industria HoReCa să deschidă restaurantele, în ciuda faptului că majoritatea restului afacerilor s-au deschis deja.

"Eu am facut o postare succinta pentru ca mai multe publicatii m-au intrebat care sunt pierderile. Eu am pierderi de 5 milioane de euro pe retea, turismul in Suceva a crapat si nu inteleg de ce noi din industria Horeca suntem cel mai mare pericol.

E mai mare pericolul in autobuz decat in restaurant. Eu am investit 500 de mii de euro din 15 mai, dar i-am investit degeaba, ca nu ni s-a spus nimic.

Nu am nici o explicatie rationala, pentru ca am restaurantele in zonele de food court si nu am posibilitatea sa deschid terase.

Angajatilor mei le-am spus din 15 mai ca mai dureaza putin si oamenii ma intreaba cand pot veni la munca si nu stiu ce sa le zic, pentru ca oamenii vor sa vina la munca.

Nu inteleg de ce suntem discriminati si, repet, in conditiile in care ne-am proteja foarte strict", a spus Ştefan Mandachi la România TV.