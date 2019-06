Reţetă de sezon. Orez cu fructe de mare

– fierbem orezul in apa cu putina sare si ulei de masline



– fructele de mare se spala bine si apoi se oparesc in apa, ulei, sare, cateva boabe de piper si o foaie de dafin tocata foarte marunt.



– tocam ceapa si usturoiul. Le calin in putin ulei de masline, impreuna cu ardeiul iute.



– presaram putina sare si piper



– adaugam ardeiul gras tocat cubulete cand e gata ardeiul adaugam vinul



– apoi punem fructele de mare si le lasam sa fiarba in sos



– turnam zeama de la o jumatate de lamaie



– dupa cateva clocote adaugam sucul de rosii si potrivim de sare si piper.



Cand sosul a scazut, adaugam orezul fiert. Amestecam usor pana se incorporeaza. Luam de pe foc. Pofta buna!



Ingredientele si cantitatile sunt aici.