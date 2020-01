Reţete de post. Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post

Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post

Mod de pregatire Ardei umpluti cu orez si ciuperci

Ardeii se spala, se taie un capacel, in jurul coditei, se scot semintele si se curata bine in interior. Se oparesc 10 minute in apa clocotita si se lasa apoi la scurs. Ceapa si morcovul taiate marunt se calesc in ulei, apoi se adauga si ciupercile scurse de zeama.

Dupa se adauga si orezul care in prealabil se spala bine. Se adauga pe rand sarea cu piperul si mararul tocat marunt. Se calesc toate la foc domol adaugandu-se din cand in cand cate putina apa. Cand orezul este pe jumatate facut se opreste focul si se lasa la racit. Dupa se trece la umplerea ardeilor cu compozitia.

La capatul ardeilor se pune capac din felii de rosii. Se asaza in oala si se acopera cu apa. Se dau la fiert.

Dupa fierbere sunt gata de servit alaturi de o lingura generoasa de smantana (daca nu tineti post).

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: