REZULTATE EVALUARE 2019. A luat media 10, dar nu a văzut niciodată marea. Mesaj emoţionant pentru părinţi

Cristina Postelnicu, din Orlea, se numără printre cei opt elevi din județul Olt care au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Copila, elevă la o şcoală gimnazială dintr-o localitate de lângă Corabia, a fost, doi ani la rând, la un pas de calificarea la Olimpiada Naţională de Limba Română, obţinând al doilea punctaj la nivel de judeţ. Are premii la mai toate disciplinele, la concursurile şcolare, însă rezultatele au venit cu mult efort.

"A învăţat până în ultima zi de şcoală, credeţi-mă, niciodată n-a considerat că e prea mult. Nu cred că a făcut meditaţii, dar dacă un profesor îi dădea să rezolve cinci teste, le rezolva pe toate, nu s-a plâns. Ea a avut 10 în toţi anii de gimnaziu, era oarecum un rezultat aşteptat. M-am bucurat, dar ştiţi cum? Din tot sufletul, din tot sufletul!", a declarat diriginta fetei, care la ultima discuţie privind orientarea în carieră a aflat de la elevă că şi-ar dori să meargă la Filologie, la un liceu din Craiova.

Cristina Postelnicu a spus că rezultatul ei excepțional la Evaluarea Națională a reprezentat o surpriză pentru ea.

"Este o surpriză. Adică mă aşteptam să fi făcut, dar nu-mi imaginam că va fi 10 fix. În unele momente a fost greu, când trebuia să învăţ foarte mult, dar tot timpul mi-am dorit să iau numai 10, pentru că îmi doream tot timpul mai mult de la mine. Îmi doresc să mă mut în altă ţară şi să am un post foarte bun. Momentan nu ştiu exact ce am să fac, dar sper că totul va fi foarte bine. Îmi place foarte mult să călătoresc“, a declarat eleva. Cât despre orientarea profesională, e şi mai greu după acest rezultat. „Într-un timp îmi doream să devin avocat sau judecător, după aceea am vrut Jurnalism, acum nu ştiu. Ar trebui să merg la Corabia la liceu, dar acum, că am luat notă mare, mă gândeam că poate am să merg mai departe. Dar e şi o problemă, pentru că ar trebui să stau la internat“, a mai spus eleva, potrivit adevarul.ro.