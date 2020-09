Robert Negoiţă, mesaj pentru Gabriela Firea după ce a pierdut Primăria Bucureşti: Mă aşteptam. Ce spune despre întoarcerea în PSD

"Sunt permanent în oraș, am legătură cu oamenii, mă întâlnesc cu ei, știu ce se întâmplă, cum a funcționat instituția Primăriei Generale în ultimii patru ani și chiar mă așteptam la acest rezultat.

Când patru ani ai ocazia să arăți ce poți, în mod normal ține de tine să convingi oamenii că meriți, în sensul că ai făcut treabă și ai schimbat în bine viața oamenilor", a declarat la Digi24 Robert Negoiță.

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, l-a felicitat, luni, pe Nicușor Dan pentru că a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Îl felicit și pe Nicușor Dan. Îi doresc să aibă un mandat plin de rezultate bune, pentru că Bucureștiul are nevoie de foarte multe schimbări în bine. Felicitări pentru toți cei care au câștigat în sectoare și în toată țara și le doresc să aibă un mandat cât mai bun și să facem lucruri bune împreună pentru cetățeni", spune Robert Negoiță într-un clip postat pe Facebook.

Robert Negoiţă, despre întoarcerea în PSD: Nu trebuie să excludem nimciodată nimic

După ce Marcel Ciolacu a anunţat că îl aşteaptă pe Robert Negoiţă să se întoarcă la PSD, primarul reales al Sectorului 3 din București a declarat, marți, momentan nu se pune problema să revină în Partidul Social Democrat.

„Oferte de la PSD am mai avut. Eu le multumesc pentru oferta, le multumesc pentru gandurile bune. Am o relatie de prietenie cu Marcel Ciolacu, dar una e una si alta-i alta. Nu am avut nicio discutie.

În viata am invatat ca nu trebuie sa excludem niciodata nimic, dar nu se pune problema in acest moment, situatia e cat se poate de clara", a spus Robert Negoiţă la Digi24.