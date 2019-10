Articol publicat in: Sport

ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Naţionala de tineret, în drum spre EURO 2021. Meci decisiv de la 20.30, la Voluntari

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. România U21 - Irlanda de Nord U21, meci din grupa a opta a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2021, se joacă luni, de la 20:30. Este al treilea meci din grupă al naţionalei de tineret antrenate de Mirel Rădoi ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Meciul se va juca pe stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari. Înaintea meciului din această seară, naţionala de fotbal a României ocupă locul al treilea, cu trei puncte în două meciuri, în timp ce Irlanda de Nord este pe 5, cu doar un punct în trei partide: 0-0 cu Malta, pe teren propriu, 1-1 în deplasare cu Finlanda şi înfrângere cu Danemarca în deplasare, scor 1-2. ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Tricolorii mici sunt favoriţi să câştige acest meci, dar antrenorul Mirel Rădoi nu se lasă dus de val. "Irlanda de Nord e o echipă destul de dificilă. Joacă mult timp în jumătatea proprie, acceptă dominarea adversarului, pentru că ştiu că sunt foarte puternici în duelul defensiv unu contra unu. Va fi un meci destul de dificil, dar va trebui ca circulaţia balonului să fie mult mai rapidă decât la meciul cu Ucraina", a declarat selecţionerei reprezentativei de tineret a României. ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Cel de-al treilea joc al tricolorilor U21 din preliminariile pentru EURO 2021 va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, condusă la centru de Nejc Kajtazovic. Acesta va fi ajutat la cele două benzi de Manuel Vidali și Tomislav Pospeh, tot din Slovenia. Al patrulea oficial a fost desemnat Mitja Žganec. Clasamentul grupei: 1. Finlanda 7p (3j); 2. Danemarca 6p (2j); 3. România 3p (2j); 4. Ucraina 3p (3j); 5. Irlanda de Nord 2p (3j); 6. Marla 1p (3j). loading...

