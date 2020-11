România, la aproape 8.000 cazuri COVID pe zi. Emilian Imbri de la Spitalul "Victor Babeş" Bucureşti: Acum nu mai avem nimic de făcut

"Acum nu mai avem nimic de facut. In momentul in care ajungem in situatia asta, in care fiecare zi numarul de cazuri creste cu 5.000, 6.000, nu se mai poate face nimic. Ce ne facem, insa, ca nu avem suficiente paturi pentru a interna toata populatia Romaniei? Avem nevoie de vreo 18.000 de paturi ca sa stam linistiti si de 8.000 de paturi de terapie intensiva. Parerea mea este ca in momentul de fata nu mai avem nimic de facut decat sa respectam ce trebuie sa respectam. Se poate lua modelul din tarile din jurul nostru, cu riscul pe care si le-au asumat si aceste tari. Ma refer aici ls riscul unor demonstratii. E singurul lucru pe care poti sa il mai faci", a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor Babes" din Bucureşti, la Digi24.

"Poate ajungem la acel adevar, pe care toti s-au ferit sa il recunoasca. Aceasta boala nu poate fi stavilita decat prin masuri foarte stricte si nu are tratament. Nu putem decat sa esalonam imbolnavirile, ca sa nu se imbolnaveasca foarte multi romani deodata. In Romania sunt peste 500 de spitale, aprope jumatate au intrat deja in circuitul COVID. Restul de spitale sunt spitalele mari, grele, spitale judetene cu 900 de paturi. Spitalele mari nu trebuie sa ajunga spitalele COVID. Este greu de dovedit un numar mare de pacienti plus ca ar ramane orice boala fara suport", a mai precizat Emilian Imbri.

Incidenţa COVID-19 la 3 noiembrie. Încă un judeţ trece de coeficientul 5. Ce se întâmplă la Bucureşti

Incidenţa COVID-19 la 3 noiembrie. Încă un judeţ trece de incidenţă 5 cazuri COVID la mia de locuitori. Este vorba despre Cluj. Anterior, judeţul Sălaj depăşise coeficientul 5 în privinţa infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori. La fel ca în zilele anterioare, Bucureştiul a raportat cele mai multe cazuri noi COVID-19, 762 de noi îmbolnăviri.

În județul Sălaj incidenţa a ajuns la 5,2. În total, Bucureştiul şi alte nouă județe din România sunt în scenariul roșu.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică la nivelul Municipiului București este de 3.94, uşor crescut faţă de ziua anterioară.

BILANŢ coronavirus 3 noiembrie

Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat, marţi, 7.733 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV2 în ultimele 24 de ore după efectuarea a 30.336 de teste. În prezent, la ATI sunt internaţi 970 pacienţi. De asemenea, 120 persoane infectate cu coronavirus au murit de ieri până astăzi.

Bucureştiul a raportat cele mai multe cazuri noi COVID

În Municipiul București s-au înregistrat 37.650 de cazuri COVID-19 de la începutul pandemiei până în prezent, 762 fiind raportate doar în ultimele 24 de ore. Peste 300 de cazuri au fost raportate în Cluj (355), Timiş (318), peste 200 de noi îmbolnăviri au fost raportate în Maramureș (254), Bihor (249).

De asemenea, în 20 de judeţe s-au înregistrat peste 100 de cazuri. Cele mai puţine cazuri s-au înregistrat în judeţele: Vrancea - 15, Tulcea - 15 şi Covasna - 21.



Nu au fost raportate datele din judeţul Satu Mare.

Conform GCS, 1.881 de cazuri noi sunt nealocate unui judeţ. "Aplicaţia de colectare a datelor, gestionată de Ministerul Sănătăţii, se află momentan în procedură de actualizare. Cazurile nealocate unui judeţ vor fi repartizate în zile următoare pe judeţe", se arată în raportul GCS.