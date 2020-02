Rona Hartner, mamă la 47 de ani. Anunţul a fost făcut chiar de artistă: "Am rezultatele de la toate analizele"

Mai mult decât atât, îşi doreşte foarte mult un copil cu bărbatul căruia i-a devenit soţie anul trecut. Vedeta este oprimistă şi speră într-o minune, deşi la 47 de ani nu este atât de uşor să rămână însărcinată.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copii, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim.

Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.

Rona Hartner a îmbrăcat rochia albă de mireasă la 46 de ani, devenind, oficial, soția artistului Herve Camilleri. Ei au spus câte un: “Da!” hotărât în fața ofițerului de la Starea Civilă din orașul francez Toulon. Fericitul eveniment a fost unul neobișnuit, pentru că printre invitații chemați de miri… au putut participa și oameni necunoscuți care și-au dorit să le fie alături în ziua cea mare.

Rona Hartner a încercat să se sinucidă

Rona Hartner a încercat să se sinucidă. Vedeta a povestit totul, într-o emisiune tv. "Eu am avut trei tentative de sinucidere, la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier", a spus Rona Hartner.

