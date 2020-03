Rona Hartner se teme de coronavirus, după ce a scăpat de cancer: "Înainte de nebunia asta am fost la doctor pentru un consult general"

"Dacă socotesc bine este a 17-a zi de stat în casă și de carantină. Este e foarte nasol, pentru că boala nu este ținută sub control din punctul meu de vedere. Nu suntem pregătiți pentru o astfel de criză!

Singurul mod să ne ferim și să respectăm regulile este să nu ieșim din casă. Eu nu ies din casă pentru a nu îngreuna și mai mult situația. Criza este scăpată de sub control.

Economic vorbind, nu știm ce se va întâmpla! Și în același timp, virusul se manifestă diferit, în funcție de persoană, nici oamenii tineri, nici cei în vârstă nu sunt în siguranță! Este complet inconștient să ne comportăm ca și când nu ar fi nimic!

Eu stau în sudul Franței, la 5 minute de plajă. Am voie să mă duc, dar nu mă duc pentru că știu că sunt foarte mulți oamenii bolnavi care se plimbă pe străzi, e periculos. Vreau să mă protejez atât pe mine, cât și pe cei din jurul meu! M-am autoizolat mai puternic decât mi s-a cerut!", a declarat Rona Hartner pentru Click.ro.

"Chiar înainte de nebunia asta am fost la doctor pentru un consult general și mi-a spus că nu fac parte din persoanele care sunt hipoimune, am o imunitate foarte bună, nu mai sunt sub chimioterapie, Doamne Ferește.

Am luat toate precauțiile posibile și imposibile, am spălat toată casa cu clor, de la A la Z, am pus măști în fața casei pentru vecinii mei, cusute de mine. Eu le-am făcut și le-am cusut, le-am sterilizat cu fierul de călcat și le-am dat și cu spray dezinfectant. Oamenii se servesc, își ia fiecare masca și pleacă. Trebuie să fac altele acum și mi se pare strigător la cer că într-o țară civilizată ca Franța să nu existe măști.

Cea mai bună soluție este să nu te îmbolnăvești, pentru că nu știi când vei fi tratat. Te poți pune pe picioare, dar dacă boală este avansată, practic nu se mai poate face nimic", a mai spus vedeta.

Rona Hartner îşi doreşte să devină mamă

Rona Hartner a avut parte de un an greu, după ce a dus o luptă crâncenă cu cancerul. Din fericire, actriţa a reuşit să învingă boala, iar acum, singura ei dorinţă este să se bucure din plin de fiecare moment al vieţii.

Mai mult decât atât, îşi doreşte foarte mult un copil cu bărbatul căruia i-a devenit soţie anul trecut. Vedeta este oprimistă şi speră într-o minune, deşi la 47 de ani nu este atât de uşor să rămână însărcinată.

„Dacă lumea spune oare ‘o să avem sau nu un copii, mie nu mi-e frică deloc, pentru că am doar 47 de ani în curând, adică pe 9 martie va fi ziua mea şi fac 47 de ani cu ajutorul lui Dumnezeu. După chimoterapie am avut foarte multe schimbări hormonale, ca să zic aşa, şi nu ştiu sigur dacă va mai fi posibil, dar e clar că ne dorim.

Ăsta este cursul normal al vieţii şi e normal, dacă ne-am căsătorit creştineşte, să vrem să avem o familie creştină şi să acceptăm copiii. Dacă El consideră că trebuie să devin mămică la 47 de ani, sunt de acord, pentru că un copil este o binecuvântare la orice vârstă ar veni. Am rezultatele de la toate analizele de un an după ce a fost declanşat cancerul, nu mai am nimic”, a mărturisit Rona Hartner la Antena Stars.