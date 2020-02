Ruby, despre problemele întâmpinate la Survivor! Îşi pusese recent silicoane: "Nu m-am ţinut de promisiune, simţeam că mor"

Cu trei luni înainte să plece în Republica Dominicană, Ruby şi-a pus implanturi mamare, ceea ce i-a cam dat emoţii, când trebuia să intre pe trasee. Cântăreaţa mărturiseşte că nu prea a respectat indicaţiile medicului, însă nu a avut parte de nicio complicaţie, ba chiar s-a întors acasă mai bine decât când a plecat.

"Am fost de două ori în spital, am stat trei zile cu perfuzii, mi-am revenit, m-am întors la joc și n-a durat mult, am ajuns într-o noapte din nou la urgență. Sensibilitatea mea cea mai mare și durerea cea mai aprinsă era lipsa hranei, simțeam că mor de foame! Simțeam că am palpitații înainte de fiecare traseu. Hrana era puțină, aproape că nu mâncam, stăteam ore în șir în soare și aveam foarte mari emoții de fiecare dată, orice om normal s-ar simți la fel probabil.

Citeşte şi: Ruby, imagine de infarct! Fanii sunt în delir: s-a văzut tot FOTO



Am avut emoții mari în privința asta, însă deja trecuseră peste trei luni de la intervenție, am luat acordul doamnei doctor Martin și am plecat cu capul înainte, dar cu promisiunea că nu ridic greutăți și mă dau cu cremă de cicatrici. Nu m-am ținut de promisiune, dar m-am întors mai bine decât am plecat!", a declarat Ruby pentru Viva.ro.

Ruby, relaţie de şase ani

Ruby are o relație de șase ani cu Robert, însă lucrurile nu sunt deloc roz între ei, ba din contră, se ceartă foarte des și se despart dacă așa simt. Artista și iubitul ei recunosc că amândoi sunt foarte încăpățânați, iar acest lucru le afectează de multe ori relația. Totuși, reușesc de fiecare dată să treacă peste orice ceartă, iar amintirile ceva mai neplăcute dispar ca și cum nu ar fi fost.

Citeşte şi: Ruby, probleme grave cu SILICOANELE: "Mi s-a desfăcut operaţia"

„Ăștia puteam fi noi. Suntem mai proști decât alții. O amenințare subtilă, îți bag șuruburile pe gât, ceva finuț, de dumincă după amiază. Suntem vărsători amândoi, încăpățânați amândoi. Tocmai pentru că ne cunoșteam latura asta am avut emoții pentru participarea noastră la „Asia Express’. Nu ne-am bătut, nu ne-am scos ochii. Ne-am despărțit de vreo 2 ori, ne-am despărțit înainte de Asia de multe ori, s-a dus și acasă, după iar s-a întors, după a venit și am plecat eu. Noi ne despărțim categoric, noi nu ne jucăm” a declarat Ruby.

Citeşte şi: Ruby, GOALĂ-PUŞCĂ la piscină. IMAGINEA HOT care i-a încins pe fani FOTO