Rugaciune pentru sot. Cele mai puternice rugaciuni pe care le poate spune o femeie pentru barbatul ei

Cand spui o rugaciune pentru sot este mai mult decat o declaratie de iubire. Este o forma de a-ti canaliza energia iubirii si puritatea rugaciunii inspre binele sotului tau.

Cand spui o rugaciune pentru sot, nu trebuie sa o spui de dragul de a o rosti, ci sa crezi cu tarie in rugaciunea ta pentru el. Daca vrei sa spui si rugaciunea de multumire, o gasesti aici.

Cele mai puternice rugaciuni pentru soti

Rugaciune pentru sot # Munca

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru sluja sotului meu. Doamne, ajuta-l sa isi vada meseria ca pe un dar de la Tine! Binecuvanteaza-l in tot ceea ce face. Da-i putere, ajuta-l sa isi vada slujba ca pe o binecuvantare din partea Ta, chiar si in cele mai dure momente ale vietii. Ai grija de mintea si de sufletul lui, fereste-l de descurajari, cand lucrurile nu sunt asa cum anticipeaza. Da-i putere de munca si prosperitate, in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

# Viata de familie

Doamne Dumnezeule, protejeaza timpul petrecut de sotul meu in familie. Ajuta-l sa fie intelept, sa fie un exemplu pentru copii. Ajuta-l sa echilibreze timpul petrecut la slujba si acasa. Ajuta-l sa fie bland si bun cu familia lui. In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

Rugaciune pentru sot # Relatie

Doamne, Dumnezeule, iti multumesc pentru relatia pe care o am cu sotul meu. Da-ne in continuare iubire si intelegere. Ghideaza-l si calauzeste-l sa fie ca o lumina pentru noi toti. In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin!

